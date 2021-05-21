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Anneler 151. bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti TRT 1

Anneler 151.bölüm fragmanı izle ile 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. 4 farklı kadının annelik ve aile yaşamına ilişkin detayların anlatıldığı Anneler dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 151.bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti merak ediliyor. Anneler 151.bölüm fragmanını hd kalitede haberimizde bulabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:11
Anneler 151. bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti TRT 1
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Anneler 151.bölüm fragmanı merak ediliyor. 4 farklı kadının aile hayatı ve çocuk yetiştirme ile annelik sürecine dair hayatın içinden konuların anlatıldığı dizi hafta içi her gün ekranlara geliyor. Anneler 151.bölüm fragmanı izle, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü TRT 1’den yayınlanacak.

Anneler 151.bölüm fragmanı

Anneler 151.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak. Hafta içi her gün yayınlanan Anneler yeni bölümüyle 24 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Anneler 151.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Son dönemde özellikle pandemi nedeniyle dizilerin yayın saatlerinde değişiklik olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler Anneler yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, Anneler yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi sorular araştırılıyor.

Anneler son bölümde ne oldu?

Anneler dizisinin son bölümünde mektup skandalı ortaya çıktı. Hayat tarafından yazıldığı söylenen mektup ortalığı karıştıracak. Jasmin’in değiştirdiği mektup herkesin hayatını etkileyecek. Ancak Hayat asıl mektubun o olmadığını, gerçek mektubu bulmak için son ana kadar uğraştı.

TRT 1 Anneler yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

 



Son Güncelleme: 21.05.2021 17:11
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112.bölümFragmanDiziTrt 1Acemi Anneler
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