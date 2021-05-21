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Anneler 150. bölüm izle 21 Mayıs Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Anneler 150.bölüm canlı izle olarak 21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanacak. Yeni bölüm canlı izle Anneler merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri Anneler son bölüm tek parça canlı yayını bekliyor. Anneler 150.bölümüyle 21 Mayıs Cuma günü TRT 1’de.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:14
Anneler 150. bölüm izle 21 Mayıs Cuma son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
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TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler yeni adı Anneler ile ekranlara gelecek. Anneler dizisi 150.bölümüyle 21 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. Anneler yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak bugün saat 17:00’de TRT 1’de olacak. Anneler 148.bölüm ful hd kalitede canlı yayınlar TRT1’den yayınlanacak.

Başrollerinde Merve Üçer, Begüm T ve Melis Yıldıran’ın yer aldığı dizide 4 yakın arkadaşın annelik sürecinde çektikleri acemilikler anlatılıyor.

Anneler son bölümde ne oldu?

Anneler dizisinin son bölümünde mektup skandalı ortaya çıktı. Hayat tarafından yazıldığı söylenen mektup ortalığı karıştıracak. Jasmin’in değiştirdiği mektup herkesin hayatını etkileyecek. Ancak Hayat asıl mektubun o olmadığını, gerçek mektubu bulmak için son ana kadar uğraştı.

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Anneler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Anneler dizisi hafta içi her gün saat 17:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Anneler 150.yeni bölümüyle 21 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

Acemi Anneler yeni bölümünü canlı izlemek için tıklayınız...

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 17:14
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Canlı İzle111. BölümAcemi Anneler
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