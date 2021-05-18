İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Anneler 147. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Anneler 147.bölüm canlı izle olarak 18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanacak. Yeni bölüm canlı izle Anneler merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri Anneler son bölüm tek parça canlı yayını bekliyor. Anneler 147.bölümüyle 18 Mayıs Salı günü TRT 1’de.

18 Mayıs 2021 Salı 16:30
Anneler 147. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen günlük dizisi Acemi Anneler yeni adı Anneler ile ekranlara gelecek. Anneler dizisi 147.bölümüyle 18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanacak. Anneler yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak bugün saat 17:00’de TRT 1’de olacak. Anneler 147.bölüm ful hd kalitede canlı yayınlar TRT1’den yayınlanacak.

Başrollerinde Merve Üçer, Begüm T ve Melis Yıldıran’ın yer aldığı dizide 4 yakın arkadaşın annelik sürecinde çektikleri acemilikler anlatılıyor.

Anneler son bölümde ne oldu?

Anneler dizisinin son bölümünde mektup skandalı ortaya çıktı. Hayat tarafından yazıldığı söylenen mektup ortalığı karıştıracak. Jasmin’in değiştirdiği mektup herkesin hayatını etkileyecek. Ancak Hayat asıl mektubun o olmadığını, gerçek mektubu bulmak için son ana kadar uğraştı.

Acemi Anneler 147.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Anneler dizi konusu ne?

Başarılı iş kadını Nil, çalıştığı şirketin finans müdür adaylarından biridir. Rabia Seda ise müdürlüğü Nil’e vermemek için her türlü planı yapar. Nil ile arası çok iyi olan yakın arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza her durumda Nil’e yardım eder.

İş hayatına odaklanmış olan Nil hastanede aldığı haberle şoka uğrar. Nil bebek sahibi olacağı öğrenir ve bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Nil’in bu süreçte en büyük destekçisi ise üç çocuk annesi Sevda olacaktır.

Anneler dizi oyuncuları kim?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur Öztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Anneler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Anneler dizisi hafta içi her gün saat 17:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Anneler 147.yeni bölümüyle 18 Mayıs Salı günü yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 18.05.2021 16:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Acemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı

Popüler Haberler

Anneler 147. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Rüyada araba alma görmek neye işaret eder?
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Lever coin nedir? LEV Token açıklaması
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşk Çiçeğim şarkısını söyleyen sanatçı hakkında bilgiler
A101 bayramda açık mı?
2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek?
Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir? Yulduz Radjabova kimdir?
Canlı izle Kayserispor Fenerbahçe Bein Sports 2 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kayseri - FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Yarın PTT şubeleri açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT Bank, PTT kargo ve şubeler çalışıyor mu?
Masum 423.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Yeni iş yeri açacak olanlara bankaların sağladığı krediler ve başvuru şartları Mayıs 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.