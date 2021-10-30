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Annabelle 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Annabelle 3 filmi konusu ve yorumu

Korku filmleri serisinin en bilinen örneklerinden birisi olan Annabelle serisi halen pek çok film severin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki Annabelle 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Annabelle 3 filmi konusu ve yorumu...

30 Ekim 2021 Cumartesi 20:18
Annabelle 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Annabelle 3 filmi konusu ve yorumu
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Korku filmleri her ne kadar bir çok döneme damgasını vurmuş olsa pek çok kişiye 2013’te yayınlanan The Conjuring filmi korku filmlerinin yeniden dikkat çekmesine neden oldu. Korku filmleri serisinin en bilinen öneklerinden olan Annabelle serisi halen pek çok film severin gündeminde yer almaya devam ediyor. Film severler serinin üçüncü filmi olan Annabelle 3 filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Annabelle 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Annabelle 3 Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

Ed ve Lorraine isimli bir çift ve kızları Judy’yle beraber mutlu bir aile tablosu çizmektedir. Moden bir aile olan Ed, Lorraine ve Judy üçlüsü Annabelle isimli oyuncak bir bebekle tanışır. Bu tanışma sonrasında şeytani bir büyü sebebiyle zor anlar yaşayan aile, Annabelle’i pek çok ayinden geçirerek bir fanusun içine kilitler. Fakat evde aileyle beraber yaşayan bakıcı Mary Ellen ve Daniela Annabelle’i kilitli kaldığı yerden çıkarma hatasında bulunur ve herşey yeniden başlar.

Annabelle 3 filminin oyuncu kadrosu şu şekilde:

- Vera Farmiga – Lorraine Warren

- Patrick Wilson – Ed Warren

- Mckenna Grace – Judy Warren

- Madison Iseman – Mary Ellen

- Katie Sarife – Daniela Rios

- Michael Cimino – Bob Palmeri

- Samara Lee – Bee

Annabelle 3 Filmi Yorumu Nedir?

Durgun bir şekilde başlayan Annabelle 3 filminin hikayesi Annabelle’in hikayeye dahil olmasıyla birlikte yavaş yavaş aksiyon kazanıyor. Yönetmenliğini Gary Dauberman’in yaptığı filmde hikayeye serinin diğer filmlerden farklı olarak medyum bir ailenin dahil olması hikayenin temposuna olumlu bir katkı sağlıyor. Annabelle 3 filmi IMDb’de 5,9 puan aldı.


https://youtu.be/bCxm7cTpBAs

Son Güncelleme: 30.10.2021 20:18
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Annabelle 3 Filmi Konusu Ve YorumuFilmAnnabelle 3
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