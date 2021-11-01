Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu

Bu içeriğimizde Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu adlı filmin konusundan ve yorumlarından bahsettik. Korku içerikli filmleri seviyorsanız tavsiye edebileceğimiz yapıtlar arasında yer alıyor. İşte filme ilişkin detaylar…

“Oyuncak bebekler ilk medeniyetlerden itibaren küçük çocukların arkadaşı, koleksiyon meraklıların vazgeçilmezi olmuştur. Aynı zamanda farklı kültürleri temsil eden dini ayinlerde de iyi ile kötü arasındaki ince çizgiyi belirleyen faktör haline gelmiştir.”

Başarılı yönetmen John R. Leonetti, 2014 senesinde Annabelle için yeni bir seri başlatmak için koltuğa oturmuştu. Leonetti, başarılı bir girişle korku bağımlısı izleyicilere gerilimli dakikalar yaşatıyor. 2013 senesinde yayınladığı The Conjuring adlı filmle büyük ses yapan yönetmenin bu filminde de ön planda oyuncak bebekle karşılaşıyoruz. Lakin bir noktaya değinecek olursak Annabelle filminin ilk serisi beklenenin altında kalarak korku temasını izleyiciye yeteri kadar verememişti.

Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu

Normal şartlarda oyuncak bebek figürü korku içerikli bir filmin vazgeçilmez unsurudur. Lakin Annabelle’de bunu göremiyoruz. Filmin başlangıcı satanist bir grubun evli bir çiftin evini basmasına dayanıyor. Evi basılan çiftten hamile kadının kanındaki bebekten, ışıkların yanıp sönmesine ve oyuncak bebeğe kadar korku filminde olması gereken unsurları taşıyor. İlerleyen olaylarda lanet kavramı da iyi şekilde verilse de film beklenen seviyeye maalesef ki ulaşamıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz Annabelle filminin ilk serisinin yanı sıra ikinci film daha başarılı gözüküyor. 2017 senesinde hem yazar hem de yönetmen olan David F. Sandberg, farklı bir oyuncu kadrosu ile filmin üstüne yapışmış kötü şöhreti atmayı başarmıştır. Bu filmde de ön planda oyuncak bebek olmasına rağmen hikayenin temposu oldukça başarılı yakalanmış.

Filmin merkezinde yatan karakterler ise kısa süre önce kızlarını kaybeden Samuel ve Esther çiftidir. Bu çift, kızlarının kaybından sonra kederden ve acıdan artık yaşama zevki alamamaktadır. Lakin Rahibe Charlotte öncülüğünde bir grup çocuğa ev sahipliği yapmaya karar verirler. Bu sayede de hayatlarına devam edebileceklerine inanmaktadırlar.

Evde yaşayan çocuklardan biri Linda’dır. Bir diğeri ise, bebek iken geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı tek bacağını kaybeden Janice’dir. Samuel, filmde karşımıza emekli bir oyuncak bebek yapımcısı olarak çıkar. Samuel, birbirinden farklı, rengarenk bebekler yapmaktadır. En dikkat çeken ve korkunç olan bebek ise Annabelle’dir. Haliyle herkesin dikkatini çeker. Film devam ederken Janice, girmemesi gereken yasaklı odaya girer. Tam o esnada lanet tekrar eder ve olaylar kopmaya başlar. Bu seride ilk seriye göre daha kaliteli sahneler görüyoruz. İlk filme göre oldukça başarılı korku unsurları içeriyor. Sonuç olarak filme puanımız 6,5/10.

Filmde yer alan oyuncular ve karakterleri

Anthony LaPaglia – Samuel Mullins

Samara Lee – Bee

Talitha Eliana Bateman – Janice

Lulu Wilson – Linda

Brad Greenquist – Victor Palmeri

Miranda Otto – Esther Mullins

Grace Fulton – Carol

Mark Bramhall – Father Massey

Stephanie Sigman – Sister Charlotte

Siz de korku dolu içerikleri seviyorsanız, gerilim yaşamak istiyorsanız Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filmini tercih edebilirsiniz. İlk filmi her ne kadar korku içeriklerini sunmaya çalışıp bunu pek iyi başaramasa da ikinci seri gerek oyuncuları ile gerek konusu ile gerekse sahneler ve ambiyans ile oldukça başarılı olarak sunulmuş. Başrolde yer alan çiftin kızlarını kaybetmesi ve evlerine bakıma muhtaç çocukları alması ile filmin ilk sahneleri başlar. Çocuklardan en dikkat çekenleri ise Linda ve çocukken tek bacağını kaybetmiş Janice’dir. Tüm olaylar Janice’in girmemesi gereken oyuncak odasına girmeye başlar. Uzun süredir görülmeyen lanet bu odanın kapısının açılması ile tekrar başlayacaktır. Lanetin cereyan edeceği kişi ise Janice’dir. Tüm bu olaylar filmde oldukça başarılı verilmiştir. Bir oyuncak bebek ekseninde dönen film gerek kurgusu ile gerek korku içerikleri ile oldukça başarılı bir korku filmidir. Filmin yönetmen koltuğunda ise David F. Sandberg oturmaktadır. Başrollerinde de Anthony LaPaglia ve Samara Lee yer alıyor. Çocuk karakterlerden Janice’ye ise Talitha Eliana Bateman ve Linda karakterine hayat veren Lulu Wilson yer almaktadır.