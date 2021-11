Annabelle 1 filmi konusu nedir? Annebelle 1 filmi konusu ve oyuncuları

Başarılı yönetmen James Wan’ın 2013 yılında beyaz perdeye taşıdığı The Conjuring filmi halen gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden birisi olarak anılıyor. The Conjuring’in başarısının ardından yayınlanmaya başlanan Annabelle serisi de her ne kadar The Conjuring’in başarısını yakalayamamış olsa da sevilen korku filmi serilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Serinin ilk filmi olan Annabelle 1 filmini henüz izlememiş olanlar filmin konusunu intenet üzerinden araştırıyor. Peki Annabelle 1 filmi konusu nedir?

Annabelle 1 Filmi Konusu Nedir?

Annabelle 1 Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

Lüks bir hayat yaşayan Mia ve John, mutluluklarını daha da arttırmak için oyuncak bebek koleksiyonu kurmaya karar verirler. Bu sırada ilk kez ekranlarda görülen Annabelle isimli çirkin bir oyuncak bebek çiftin dikkatini çeker. Fakat çiftin bilmediği bir şey vardır ki Annabelle Mia ve John’a oldukça zor anlar yaşatacaktır.

2014 yılında beyaz perdede izleyenlerle buluşan Annabelle 1 filminin başrollerinde Annabelle Wallis ve Ward Horton yer almaktadır. Bu oyunculara Tony Amendola, Alfre Woodard, Kerry O’Malley ve Brian Howe eşlik etmektedir.

https://youtu.be/MQpq7gmXpq0