İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Annabelle 1 filmi konusu nedir? Annebelle 1 filmi konusu ve oyuncuları

Korku dünyasının efsane serilerinden Annabelle, halen pek çok insan tarafından izleyenmeye devam ediliyor. Peki Annabelle 1 filmi konusu nedir? İşte Annabelle filmi konusu ve oyuncuları...

02 Kasım 2021 Salı 03:19
Annabelle 1 filmi konusu nedir? Annebelle 1 filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Başarılı yönetmen James Wan’ın 2013 yılında beyaz perdeye taşıdığı The Conjuring filmi halen gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden birisi olarak anılıyor. The Conjuring’in başarısının ardından yayınlanmaya başlanan Annabelle serisi de her ne kadar The Conjuring’in başarısını yakalayamamış olsa da sevilen korku filmi serilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Serinin ilk filmi olan Annabelle 1 filmini henüz izlememiş olanlar filmin konusunu intenet üzerinden araştırıyor. Peki Annabelle 1 filmi konusu nedir?

Annabelle 1 Filmi Konusu Nedir?

Lüks bir hayat yaşayan Mia ve John, mutluluklarını daha da arttırmak için oyuncak bebek koleksiyonu kurmaya karar verirler. Bu sırada ilk kez ekranlarda görülen Annabelle isimli çirkin bir oyuncak bebek çiftin dikkatini çeker. Fakat çiftin bilmediği bir şey vardır ki Annabelle Mia ve John’a oldukça zor anlar yaşatacaktır.

Annabelle 1 Filmi Oyuncuları Kimlerdir?

2014 yılında beyaz perdede izleyenlerle buluşan Annabelle 1 filminin başrollerinde Annabelle Wallis ve Ward Horton yer almaktadır. Bu oyunculara Tony Amendola, Alfre Woodard, Kerry O’Malley ve Brian Howe eşlik etmektedir. 


https://youtu.be/MQpq7gmXpq0

Son Güncelleme: 02.11.2021 03:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Annabelle 1 Filmi Konusu Ve OyuncularıFilmAnnabelle 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın ve gümüş kuyumcu maaşı ne kadar? Altın ve gümüş kuyumcu ne iş yapar?
Altın ve gümüş kuyumcu maaşı ne kadar? Altın ve gümüş kuyumcu ne iş yapar?
Elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar?
Elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar?
Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?
Üç Kuruş Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı Mahalle neresi, gerçekte var mı?
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ne anlatıyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi konusu ve yorumu
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ne anlatıyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi konusu ve yorumu
Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Netflix'in en yeni filmi: Böyle Kaldık film konusu ve oyuncuları
Netflix'in en yeni filmi: Böyle Kaldık film konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Annabelle 1 filmi konusu nedir? Annebelle 1 filmi konusu ve oyuncuları
Giyotin Makas İşçisi mesleğiyle ilgili merak edilenler
Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur?
Çift iğne makineci maaşı ne kadar? Çift iğne makineci ne iş yapar?
2 Kasım 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Kasım 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Kasım evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları maaşı ne kadar? Diğer örgücüler ve örgü tezgah ayarcıları ne iş yapar?
Baskı sonrası operatörü maaşı ne kadar? Baskı sonrası operatörü ne iş yapar?
Hastane Hizmetlisi ne kadar maaş alıyor?
Altın ve gümüş kuyumcu maaşı ne kadar? Altın ve gümüş kuyumcu ne iş yapar?
Sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!
2 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Kasım Salı at yarışı programı
Yufka ustası 2021 yılında ne kadar maaş alır? Yufka ustası iş ilanlarına nereden ulaşılır?
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ne anlatıyor? Shang-Chi ve On Halka Efsanesi konusu ve yorumu
Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları
İçeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasını sağlayan en iyi termoslar
Boya Üretim Operatörü ne iş yapar, maaşı ne kadar? Boya Üretim Operatörü 2021 maaşları ve iş ilanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.