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Anıl Çelik kimdir? Anıl Çelik hakkında bilgiler

Sevecen hareketleri ile televizyon ekranlarında kendini gösteren Anıl Çelik’in kim olduğunu merak eden izleyiciler oyuncu için araştırmalara başladı. Birçok dizi ve filmde yer alan Anıl Çelik kimdir? İşte Anıl Çelik hakkında merak edilenler

17 Haziran 2021 Perşembe 03:04
Anıl Çelik kimdir? Anıl Çelik hakkında bilgiler
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Anıl Çelik kimdir?

1 Ocak 1988 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu küçük yaşlarda yeteneği ile ön plana çıkmasının ardından Ankara Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü kazanmıştır.  1,76 cm boyundaki oyuncu 67 kilodur. İlkokul ve Ortaokul, Üniversite eğitimini Ankara’da devam eden oyuncu 2005 yılından itibaren aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. 2010 senesinde Unutulmaz dizisi ile gündeme gelen oyuncu popüler olmuş ve daha sonra oyunculuk kariyerine başarı ile devam etmiştir. 2012 yılında Lal Gece filminde yapımcı olarak yer alan Çelik günümüzde sempatik hareketleri ve aldığı roller gereği komik tavırları ile izleyiciler tarafından oldukça sevilmiştir.

Anıl Çelik’in yer aldığı dizi ve filmler

2005 – Beşinci Boyut (Ali)

2006 – Arka Sokaklar (Ege)

2006 – Selena

2007 – Senin Uğruna (Emre)

2007 – Ölümsüz Kahramanlar

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Murat)

2008 – Sevgili Düşmanım (Selim)

2008 – Kollama

2010 – Unutulmaz (Kerem)

2011 – Al Yazmalım (Metin)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Emre)

2012 – Yamak Ahmet (Emin)

2013 – Nuri ile Cafer (Nuri)

2013 – Salih Kuşu

2014 – Kertenkele (Paytak Cezmi)

2015 – Çilek Kokusu (Erdem)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Bakkal Yaşar)

2018 – Erkenci Kuş (Cey Cey)


Son Güncelleme: 17.06.2021 03:04
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Anahtar Kelimeler:
Anıl çelikDiziOyuncu
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