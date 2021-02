Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, yeni filmi ile geri dönüyor. ‘Those Who Wish Me Dead’ adlı neo-Westen filmin 14 Mayısıs 2021 tarihinde vizyona gireceği duyuruldu.

Those Who Wish Me Dead filminin vizyon tarihi belli oldu!

Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı Those Who Wish Me Dead filmi 14 Mayısıs 2021 tarihinde vizyona girecek. Waner Bros’un 2021 projesi olan film, sinemalarda ve HBO Max’te izleyici ile buluşacak.

Michael Koryta’nın kitabından uyarlanan filmde, Montana’nın vahşi doğasında çıkan bir yangın ortasında geçen, kadın odaklı bir Westen anlatılacak.