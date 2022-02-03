Andropoz dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?

Andropoz dizisinde kimler rol alıyor?

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Engin Günaydın, Netflix için hazırlanan dizide başrol oynuyor.

Dizinin kadrosunda Gülçin Santırcıoğlu ve Derya Karadaş yer alıyor. Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in yaptığı dizi Marmaris’te çekilecek.

Kadroda yer alan isimler

Engin Günaydın

29 Ocak 1972 tarihinde Tokat ilinin Erbaa ilçesinde doğmuştur. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatı başlamıştır. Aşkım Aşkım ve Zaga ile yıldızı parlamıştır. Avrupa Yakasında canlandırdığı Burhan karakteri ile kendini sevdirmiştir. Türk Ekonomi Bankası ve Garanti Bankasının reklam yüzü olmuştur.

Gülçin Santırcıoğlu

25 Temmuz 1977 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü’nde eğitim almıştır. Güzel oyuncu aynı zamanda solistlik ve şan dersleri de vermektedir. Elveda Rumeli dizisiyle yıldızı parlamıştır. Dizide Hatice karakterine hayat vermiştir. Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek, Oyun Bozan, Diriliş Ertuğrul ve Hercai dizilerinde bulunmuştur. Hercai dizisinde Sultan Arslanbey karakterini canlandırmaktadır.

Derya Karadaş

4 Mayıs 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Bingöllü’dür. Yalan Dünya dizisiyle yıldızı parlamıştır. Dizide Zerrin karakterine hayat vermiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarında eğitim almıştır. Aynı yerde öğretmenlik yapmaktadır. Komedi Türkiye’ de oyuncu koçluğu yapmaktadır. Jet Sosyete dizisinde Safiye karakterini canlandırmıştır.