Androidleri konu edinen en iyi robot filmleri hangileri?

Yıllardır süre gelen bilim kurgu fimleri her yaştan insanı etkilemeyi başaran yapımlar olarak sinema dünyasında yerini almasını biliyor. Bilim kurgu izlemek ayrı bir heyacana neden olduğundan tüm kesim tarafından izlenebilirliği artmaya devam ediyor. Bu kadar alakanın farkında olan sinema yapımcıları boş durmuyor ve her geçen gün yeni içeriklerle karşımıza çıkıyor.

Yapımcılar ise android alanına yönelmeye başladı ve değişik robot filmleri yapmaya başladılar. Bizlerde sizler için izlenebilecek en iyi robot fimlerini derledik. Keyifli okumalar.

A.X.L ;

Filmde motor sevgisi olan bir gencin Miles tarafından geliştirilmiş olan robotik bir köpekle tanışma hikayesini anlatıyor. İkili kısa zaman içerisinde dost olurlar ve köpeğin peşine takılanlara karşı birlikte savaşmaya başlarlar. Robotik film alanında en iyisi diyebiliriz. Film 2018 yapımıdır.

STEPFORD KADINLARI;

Bir televizyon sahibinin başkanı iken bir anda kendini sinirsel yıkıntı yaşayan ve bu durumdan sonra hanımı ile beraber Stepford'a taşınmasını konu edinen bir yapıt. Burada tanıştıkları Joanna Eberhart adlı bir genç bayanla tanışırlar ve burada çok mutlu ve kusursuz görünen kadınların aslında ne kadar mutsuz olduklarını ve bu hali ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleyi anlatır.

Morgan

; Uluslararası büyük bir şirketin laboratuvarında yapılan bir deney neticesinde DNA'sı ile oynanan Morgan'ın hayatını konu edinen film kendi kendine yetinmesi öğrenir ve büyük bir sinir krizi geçirmesi ile beraber tüm ilim ve bilim adamlarının canına kıymasını da anlatır. Sonrasında yaşananlar bir hayli ilginçtir ve izlenilmesi gereken robotik fimlerden birtanesidir.

Surrogates;

Bir FBI ajanın bir yüksekokul öğrencisinin aniden ölmesini araştırması ve bu araştırma neticesinde insaların garip bir şekilde iyi robotlar sayesinde konutlarından neredeyse hiç çıkmadan yaşayabildiklerini görmesini konu edinen bir yapıt.

I Am Mother;

İnsan ırkının yeryüzünde silinmesi ve dünyada yaşanan büyük kıyımın dünyanın yok olmamasını engellemek amacıyla ve insan ırkının yeniden yaşamasını amaçlayan bir film. Bir robot beslenip büyütlen bir genç kızın hayatını konu edinen filmdir.

Chappie;

Bir ülkede olayların dinginleştirmek için devlet tarafından geliştirlen robot polislere karşın bu hale isyan eden insanların yaşadıklarını anlatır ve insanlar tarafından kaçırılan ve adına Chappie dedikleri robotu yeniden kodlamalarını anlatır.

Bumblebee ;

1980'li senelerde yalnız yaşayan ve hep saklanmak zorunda kalan Bumblebee isimli robotun hayatını konu edinir. Daha sonra Kalifoniya sahil kentine gelen robot burada genç kız olan Charlie ile tanışmasını anlatan film oldukça ilginçtir.

Pasifik Savaşı;

Deniz altından gelen Kaju isimli yaratıkların insanları öldürmesi ve onları yok etmesini ve daha sonra insanları bu durumdan kurtarmak için üretilen Jaeger adlı robotların daha etkili olmasını sağlamak için yapılan çalışmaları konu edinir.

Transformers;

Büyük bir savaş esnasında yakıtları bitme noktasına gelen Transformers'ların yeni yakıt olanakları bulmak için dünyaya gelmelerini ve dünyayı ele geçirme çabalarını konu edinen bir filmdir. Aynı zamanda bu duruma engel olmak isteyen insanlar ve diğer robotların mücadelesini anlatır.

Çelik Yumruklar;

Bu başarılı yapımda Charlie adlı bir karakterin çok kaliteli olmayan robotlar yaparak hayatını idame etmeyi çalıştığı zamanda evladı Max ile bir araya gelerek Boksör bir robot tasarlamaları ve onu yarışmalara sokması sırasında yaşanan ilginç olayları konu edinir.

I, Robot;

Del Spooner adlı bir polisin kendine bir cinayeti çözmesi için verilen görevi ifa ederken gizli bir proje hakkında bilgi edinmesi ve sonrasında verdiği mücadeleyi konu edinir.

Vice;

Filmde, adına verilen bir partide Vice, orada bulunan ve tıpkı insanlar gibi düşünüp hareket eden yapay zekalı insanlardan olan Kelly'nin bilincinin aniden açılması ve o ortamda neler yaşandığını fark etmesi sonucu yaşananları konu edinir.

Alita: Savaş Meleği;

Hiç yakın olmadığı bir gelecek zaman içerisinde ve nereden ve nasıl geldiğini ve kim olduğunu bilmeden uykusundan uyanan Alita adlı bir genç bayanın geçmişteki yaşantısını hatırlamak için bir doktor yardım almasını ve şehrin yönetenlerin ardına düşmesi ve daha sonra yaşananları konu edinen bir filmdir.

The Iron Giant;

Filmde, ABD'nin Maine eyalettinde geçmiş bir zamanda bir robotun düşmesi ve orada yaşayan insanları korkuya salan robotun küçük bir çocukla arkadaş olmasını anlatan bir filmdir.

Terminatör Serisi;

Filmde, Yaşadığımız dünyanın artık kontrol altına girmesini ve insanların artık bu duruma son vermesini anlatan bir filmdir. İnsanlık direniş önderlerinden olan Terminatör Sarah Connor’ u öldürmek için gönderilmesi sonrasın yaşanan olaylar konu edilmektedir.