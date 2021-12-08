İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu

Anatomi film incelemesi. Filmin konusu nedir? Oyuncular ve yönetmeni kimdir? Filmin ayrıntılı yorumu ve detayları haberimizde.

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:04
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
Takip Et:

Anatomi filminin teması nedir? Yazımızda filmin teması ve konusu üzerinde bir inceleme yapacağız. Yönetmen, filme dair eleştiriler, oyuncu kadrosu, IMDb puanı, film yorumları hakkında siz okurlarımıza yardımcı olacağız. Bugün film izlemek istiyorum dediğinizde size yardımcı olacak bir film analizi yapacağız.

Anatomi filmi korku filmlerinin 90lardan sonra uzaklaştığı konuların sebeplerini gösterir nitelikte. Başlangıç güzel olsa da araya serpiştirilen cinsellik öğeleri neden diye sormanıza sebep olabilir. Bunun yanında gizem yaratmak isterken filmdeki karakterler arasındaki kopukluğa neden olmaktadır. Korku filmi niteliği taşıyan film aksine pek his uyandırmıyor diyebiliriz.

Bir tıp öğrencisi olan Paula Henning ana karakterdir. Başarılı bir tıp öğrencisidir ve anatomi bölümüne yerleşecektir. Ailesinde bu durumdan tamamen memnun olmayan kişiler olsa da Paula kararlıdır ve olumlu düşünceler ile yola çıkar.

Gittiği yerde kendisinin tersi olan fazla hareketli bir arkadaş edinir. Arkadaşının ilgi alanı erkeklerdir ve Paula da ister istemez bundan etkilenir. Başka bir karakter ise David’dir. David kalbinde olan rahatsızlığa çözümler aramaktadır. Bu çözüm arayışı içinde Paula kendini garip bir tarikat içerisinde bulur. Tarikat sağlık çalışanlarından oluşmaktadır ve bunlar bir takım deneyler yapmaktadır. Buraya kadar her şey normal. Ancak deneyleri canlı cansız ayırt etmeden yapmaktadırlar. Bunu onaylamayan Paula tarikatın sonunu getirmeyi amaçlamaktadır.

Filmin başlangıcı güzel ancak izlemeye devam ettikçe vaktinizi boşa harcadığınızı düşündürecek bir filmdir. Korku filmi olarak planlanan filmin pek korkutmadığını yani amacına ulaşamadığını söylemek mümkün. Eğer vaktinizi boşa harcamak istemiyorsanız önerilebilecek bir film olmadığını belirtmek isterim.


Son Güncelleme: 08.12.2021 11:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnatomifilmiFilmFilmyorumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?
Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı diziden uyarlama mı?
Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı diziden uyarlama mı?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Şebnem'i kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Şebnem'i kimdir?
Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?
Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
En çok yatırım yapılan kripto paralar
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu
Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi ne iş yapmaktadır? 2021 yılında maaşları ne kadar? İş ilanları
2021'in en iyi içme suları!
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?
Engelli vatandaşlara gelen yeni haklar neler?
Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım Başvuruları nasıl yapılır?
Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar için başvuru ve sorgulama
KEP sistemi nedir? KEP ile e-posta aynı amaçla mı kullanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.