Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu

Anatomi filminin teması nedir? Yazımızda filmin teması ve konusu üzerinde bir inceleme yapacağız. Yönetmen, filme dair eleştiriler, oyuncu kadrosu, IMDb puanı, film yorumları hakkında siz okurlarımıza yardımcı olacağız. Bugün film izlemek istiyorum dediğinizde size yardımcı olacak bir film analizi yapacağız.

Anatomi filmi korku filmlerinin 90lardan sonra uzaklaştığı konuların sebeplerini gösterir nitelikte. Başlangıç güzel olsa da araya serpiştirilen cinsellik öğeleri neden diye sormanıza sebep olabilir. Bunun yanında gizem yaratmak isterken filmdeki karakterler arasındaki kopukluğa neden olmaktadır. Korku filmi niteliği taşıyan film aksine pek his uyandırmıyor diyebiliriz.

Bir tıp öğrencisi olan Paula Henning ana karakterdir. Başarılı bir tıp öğrencisidir ve anatomi bölümüne yerleşecektir. Ailesinde bu durumdan tamamen memnun olmayan kişiler olsa da Paula kararlıdır ve olumlu düşünceler ile yola çıkar.

Gittiği yerde kendisinin tersi olan fazla hareketli bir arkadaş edinir. Arkadaşının ilgi alanı erkeklerdir ve Paula da ister istemez bundan etkilenir. Başka bir karakter ise David’dir. David kalbinde olan rahatsızlığa çözümler aramaktadır. Bu çözüm arayışı içinde Paula kendini garip bir tarikat içerisinde bulur. Tarikat sağlık çalışanlarından oluşmaktadır ve bunlar bir takım deneyler yapmaktadır. Buraya kadar her şey normal. Ancak deneyleri canlı cansız ayırt etmeden yapmaktadırlar. Bunu onaylamayan Paula tarikatın sonunu getirmeyi amaçlamaktadır.

Filmin başlangıcı güzel ancak izlemeye devam ettikçe vaktinizi boşa harcadığınızı düşündürecek bir filmdir. Korku filmi olarak planlanan filmin pek korkutmadığını yani amacına ulaşamadığını söylemek mümkün. Eğer vaktinizi boşa harcamak istemiyorsanız önerilebilecek bir film olmadığını belirtmek isterim.