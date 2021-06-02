Anamız Var filmi nerede çekildi? Anamız Var filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan’ın yer aldığı Anamız Var filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Alper Saldıran ve Füsun Demirel’in yer aldığı yerli komedi filmi Anamız Var konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Anamız Var filmi bu akşam saat 22:45’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.
Anamız Var filmi konusu
Evlendirme makinesi olarak bilinen Ülfet Teyze, tek oğlu Oğuz’u çok özlemiştir. Mahallede uçan kuştan bile haberi olan ve bekar olan herkesi evlendiren Ülfet Teyze’nin en büyük düşmanı Firdevs’tir. Ülfet Firdevs’in oğlunu evlendirse de Firdevs bunu istememiştir. Bu nedenle düşman olmuşlardır.
Anamız Var filmi oyuncuları
Alper Saldıran
Füsun Demirel
Birgül Ulusoy
Son Güncelleme: 02.06.2021 22:30