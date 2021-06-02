Anamız Var filmi nerede çekildi? Anamız Var filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan’ın yer aldığı Anamız Var filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Alper Saldıran ve Füsun Demirel’in yer aldığı yerli komedi filmi Anamız Var konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Anamız Var filmi bu akşam saat 22:45’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Anamız Var filmi konusu

Evlendirme makinesi olarak bilinen Ülfet Teyze, tek oğlu Oğuz’u çok özlemiştir. Mahallede uçan kuştan bile haberi olan ve bekar olan herkesi evlendiren Ülfet Teyze’nin en büyük düşmanı Firdevs’tir. Ülfet Firdevs’in oğlunu evlendirse de Firdevs bunu istememiştir. Bu nedenle düşman olmuşlardır.

Anamız Var filmi oyuncuları

Ülfet’in oğlu Oğuz yıllar sonra izin alıp Rusya’dan İstanbul’a gelir. Oğlunu bu izin süresinde evlendirmek isteyen Ülfet araştırmalara başlar. Ancak Oğuz Rusya’dan çok farklı biri olarak dönmüştür. Ayrıca Firdevs Ülfet ile olan savaşında ona her engel olmaktadır.

Alper Saldıran

Füsun Demirel

Birgül Ulusoy