Amerikan Rüyası 2 film konusu ve oyuncuları

1988 tarihli yapım olan Amerikan Rüyası filmi izleyenlere eğlence ve kahkaha dolu dakikalar yaşatmaktadır. Amerikan Rüyası filminin üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala sinema camiasında popüler olarak adlandırılmaktadır. Amerikan Rüyası 2 1988 yapımı filmin devamı olarak nitelendirilirken, filmin hissettirdikleri orjinal halinden uzaklaşmıştır. Orjinal haline benzer bir tema işlensene Amerikan Rüyası 2 filmi eski verdiği tadı vermemektedir.

Amerikan

Rüyası

2

filminin

konusu

Amerikan Rüyası 2 filmi Prens Akeem ve 3 yaşında ki kızının heyecanlı dövüş sahnesiyle başlarken, filmi izleyenlerin dikkatleri üzerine çeken şatafatlı kıyafetler ve lüks hayatlar oluyor. Filmin seyri prens Akeem'in babası Kral Jaffe Joffer'in ölüm döşeğine olması nedeniyle krallığın sahibi değişeceği için yeni kral Akeem olmaktadır. Ama Akeem'in krallığı devredeceği bir erkek çocuğu bulunmadığı için işler değişiyor. Fragmanda görülen Akkem'in gayri bir meşru çocuğu bulunmaktadır ama Akeem bu çocuğu reddeder bu durum ise Semmi'nin gözünden tarihlerin 30 yıl geriye götürür ve o gece yaşananlar ortaya çıkar. Akeem çocuğu kabul etmek istemesede detaylara bakınca çocuğun kendisinin olduğuna inanır. Bu sayede Akeem ve Semmi'nin Amerika yolculuğu başlıyor. Bu sırada hafızalar 30 yıl öncesine giderek Akeem ve Semmi'nin yaşadıkları ve gayrimeşru çocuk olan Lavelle'nin hikayesi anlatılıyor. Amerikan Rüyası 2 filminin IMDb puanı ise 5,5 dir.

Amerikan

Rüyası

2

filminin

oyuncuları

- Eddie Murphy - Prens Akeem

- Arsenio Hall - Semmi

- Jermaine Fowler - Lavelle

- Shari Headley - Lisa

-Wesley Snipes - General Izzi

Amerikan Rüyası 2 filminin fragmanını izlemek için