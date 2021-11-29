Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor ?

Charles Frazier’ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan Cold Mountain filmi 1800’lü yıllarda yaşanan Amerikan İç Savaşı’nın insanlara yaşattığı yıkımı konu ediniyor. O dönemlerde yaşanan trajik savaşlar, siyasetteki çalkantılı süreçler ve kültürel olaylar ortasında yaşanan aşk, umut ve sevgi izleyenlerin yüreğine dokunmayı başarıyor.
Konusu ve oyuncuları itibariyle izleyenlerden tam not almayı başaran Cold Mountain, IMDb’den 7,2 puan alarak kaliteli bir film olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
https://youtu.be/kfxXPhKuMUA
Son Güncelleme: 29.11.2021 20:06