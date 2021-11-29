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Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor ?

ABD’nin kaderini belirleyen olaylardan birisi olan Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor. Film özellikle kaliteli kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte ayrıntılar…

29 Kasım 2021 Pazartesi 20:06
Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor ?
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Charles Frazier’ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan Cold Mountain filmi 1800’lü yıllarda yaşanan Amerikan İç Savaşı’nın insanlara yaşattığı yıkımı konu ediniyor. O dönemlerde yaşanan trajik savaşlar, siyasetteki çalkantılı süreçler ve kültürel olaylar ortasında yaşanan aşk, umut ve sevgi izleyenlerin yüreğine dokunmayı başarıyor.

Cold Mountain filmi sürükleyici ve güçlü senaryosunun yanında kaliteli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 2003 yılında sinemalarda gösterime giren filmin yönetmenliğini Anthony Minghella üstlenirken oyuncu kadrosunda ise Jude Law, Nicole Kidman, Natalie Portman gibi günümüzde dahi sevilen isimler yer alıyor.

Konusu ve oyuncuları itibariyle izleyenlerden tam not almayı başaran Cold Mountain, IMDb’den 7,2 puan alarak kaliteli bir film olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.


https://youtu.be/kfxXPhKuMUA

Son Güncelleme: 29.11.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
ABDAmerikan İç SavaşıCold MountainJude LawNicole KidmanNatalie Portman
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