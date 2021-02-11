American Ultra filminin konusu ve oyuncuları

Filmin konusu

Star TV 11 Şubat yayın akışında bulunanfilmininve yayın saati merak edilmektedir. Film 2015 senesinde vizyona girmiştir.

Mike ve sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada huzurlu bir hayat geçirmektedir. Fakat bu hayatı sıkıcı bulurlar. Mike, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmayı düşünür. Mike, aslında hükümet için çalışır ve gizli bir ajandır. Hakkında arama emri bulunmaktadır. Kız arkadaşını da alarak kaçmak ister ve sürükleyici bir maceraya dalarlar.

Kadro

Yönetmen koltuğunda Nima Nourizadeh bulunmaktadır. Aksiyon ve komedi türünde olan film 2015 A.B.D ve İsviçre ortak yapımıdır. Kadroda ise Jesse Eisenberg, Kristen Stewart ve Topher Grace yer almaktadır.