İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

American Ultra filminin konusu ve oyuncuları

American Ultra filminin konusu nedir? sorusunu Star TV yayın akışını gören seyirciler merak etmektedir. 2015 yapımı filmin kadrosunda birçok başarılı oyuncu yer alıyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...

11 Şubat 2021 Perşembe 17:43
American Ultra filminin konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Star TV 11 Şubat yayın akışında bulunan American Ultra filminin konusu ve yayın saati merak edilmektedir. Film 2015 senesinde vizyona girmiştir.

Filmin konusu

Mike ve sevgilisi Phoebe küçük bir kasabada huzurlu bir hayat geçirmektedir. Fakat bu hayatı sıkıcı bulurlar. Mike, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmayı düşünür. Mike, aslında hükümet için çalışır ve gizli bir ajandır. Hakkında arama emri bulunmaktadır. Kız arkadaşını da alarak kaçmak ister ve sürükleyici bir maceraya dalarlar.

Kadro

Yönetmen koltuğunda Nima Nourizadeh bulunmaktadır. Aksiyon ve komedi türünde olan film 2015 A.B.D ve İsviçre ortak yapımıdır. Kadroda ise Jesse Eisenberg, Kristen Stewart ve Topher Grace yer almaktadır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
American UltraKonusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK'ten ceza yedi!
Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK'ten ceza yedi!

Popüler Haberler

American Ultra filminin konusu ve oyuncuları
Hande Sarıoğlu Habertürk TV'den ayrıldı mı? Dans videosu yüzünden mi kovuldu?
Bitcoin üretmek ne kadar elektrik harcar?
Özgecan Aslan nezaman öldürülmüştü? Özgecan Aslan nasıl öldürülmüştü?
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2021
2021 MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat 2021 Perşembe Süper Lig takımların maç yayın programı
Sigara satışı hangi öarketlerde, neden yasaklandı? Sigara satış yasağı marketlerde ne zaman başlıyor?
Balon balığı yenir mi, zehirli mi? Balon balığı hakkında bilgiler
Zeki Müren Öpücüğü filmi ne zaman vizyona girecek? Zeki Müren Öpücüğü filmi oyuncuları ve konusu
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve 10 yıl vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi hesaplama
Mustafa Koçak kimdir? Ölüm orucunun 297. Gününde ölen Mustafa Koçak neden öldü?
2020 Kira gelir vergisi beyannamesi son günü ne zaman?
İŞKUR ile kamu Ve özel sektöre 48 Bin personel alımı yapılacak
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
14 Şubat Sevgililer günü hediye fikirleri ve Sevgililer günü mesajları ve sözleri
Konyaspor - Beşiktaş kupa maçı muhtemel 11'leri
Clubhouse ne demektir, nasıl kullanılır? Android telefonlara geldi mi, gelecek mi?
İBO SHOW bu haftaki 13 Şubat Cumartesi konukları kim? İBO Show konukları
Receb ayının 15. günü ibadetleri nelerdir?
TRT Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.