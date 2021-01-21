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American Ultra filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2015 yılında vizyona giren American Ultra filmi televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Jesse Eisenberg, Kristen Stewart’ın yer aldığı American Ultra filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:53
American Ultra filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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2015 yılında vizyona giren American Ultra filmi izleyicilerden tam not almıştı. Yönetmen koltuğunda Nima Nourizadeh’in yer aldığı, senaryosunu Max Landis’in yazdığı film televizyon izleyicisiyle buluşacak.

American Ultra filmi konusu

Kız arkadaşı ile küçük bir kasabada yaşayan Mike, hayattan umudunu kesmiş, yaşam sevincini kaybetmiş alkolik biridir. Ancak Mike’ın hayatında kız arkadaşının dahi bilmediği bir sırrı vardır. Mike aslında yüksek derecede askeri eğitim almış bir ajandır. Devletin yetkilileri ölümcül biri olan Mike’ı durdurmak için ekipler gönderir. Mike ve arkadaşları ise peşinde olan ajanlardan kurtulmak için uğraşacaktır.

American Ultra filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Jesse Eisenberg - Mike Howell

Kristen Stewart - Phoebe Larson

Topher Grace - Adrian Yates

Connie Britton - Victoria Lasseter

Walton Goggins - Laugher

John Leguizamo - Rose

Bill Pullman - Raymond Krueger

Tony Hale - Peter "Petey" Douglas

Monique Ganderton - Crane



Son Güncelleme: 21.01.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
American UltraFilm
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