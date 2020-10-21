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American Pie Presents: Girls’ Rules ne zaman çıkacak? Amerikan Pastası 9 konusu ve oyuncuları

Uzun yıllardır yeni bir serisi vizyonlarda bulunmayan Amerikan Pastası filmi geri dönüyor! Amerikan Pastası yeni hikaye ve oyuncular ile vizyonlara girmeye hazırlanıyor! Amerikan Pastası filminin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

21 Ekim 2020 Çarşamba 21:21
American Pie Presents: Girls’ Rules ne zaman çıkacak? Amerikan Pastası 9 konusu ve oyuncuları
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Amerikan Pastası 9 Hakkında

Her yılın sonunda, lise öğrencilerinin bir araya gelmesi, seksi kızların neşeli dansı, gençliğin neşesi ve aile baskısından kurtulma gibi temalardır. Uzun bir dinlenmeden sonra Amerikan Pastası geri döndü.

Amerikan Pastası 9 Konusu

Bu yeni bir Amerikan Pastası filmi. Serideki son filmin üzerinden tam olarak sekiz yıl geçti. Bu seriyi gerçekten özledik. Kısacası konu hakkında konuşursak, lise öğrencileri anne babalarından kurtulmak, ihtiyaçlarını ve isteklerini giderebilmek ve eğlenebilmek için bir parti düzenler... Ama bu parti onlar için pek olumlu olmayacak.

Amerikan Pastası 9 Oyuncuları


Filmin oyuncu kadrosunda Madison Pettis, Lizze Broadway ve Natasha Behnam gibi önemli oyuncular rol alıyor.

Amerikan Pastası 9 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Amerikan Pastası filmi 6 Kasım 2020'de vizyona girecek.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Amerikan PastasıAmerican Pie Presents:Girls Rules
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