American Pie Presents: Girls’ Rules ne zaman çıkacak? Amerikan Pastası 9 konusu ve oyuncuları

Amerikan Pastası 9 Hakkında

Her yılın sonunda, lise öğrencilerinin bir araya gelmesi, seksi kızların neşeli dansı, gençliğin neşesi ve aile baskısından kurtulma gibi temalardır. Uzun bir dinlenmeden sonra Amerikan Pastası geri döndü.

Amerikan Pastası 9 Konusu

Bu yeni bir Amerikan Pastası filmi. Serideki son filmin üzerinden tam olarak sekiz yıl geçti. Bu seriyi gerçekten özledik. Kısacası konu hakkında konuşursak, lise öğrencileri anne babalarından kurtulmak, ihtiyaçlarını ve isteklerini giderebilmek ve eğlenebilmek için bir parti düzenler... Ama bu parti onlar için pek olumlu olmayacak.

Amerikan Pastası 9 Oyuncuları

Amerikan Pastası 9 Ne Zaman Çıkacak?

Filmin oyuncu kadrosunda Madison Pettis, Lizze Broadway ve Natasha Behnam gibi önemli oyuncular rol alıyor.

Yeni Amerikan Pastası filmi 6 Kasım 2020'de vizyona girecek.