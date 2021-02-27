Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’da olay gelişme! Cumali Koçavalı hakkında büyük gerçek ortaya çıkıyor.

Dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Müfit Kayacan rol almaktadır. 4 sezondur heyecanla süren dizide bu hafta şaşırtıcı gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

Cumali Koçavalı sırrı

Birçok eleştiri alan dizinin bu sezon final yapacağı açıklandı. Ancak yeni gelişmelerden sonra final tarihinin uzatıldığı öğrenildi.

Amca Cumali, Sultan’ın fotoğrafına bakıp dertlenmişti. Bu olay üzerine akıllara Cumali ile Sultan arasında aşk yaşanıp yaşanmadığı geldi. İdris, Cumali’yi kovdu ve vurdu. Bu olayın ardından öldüğü sanılan Cumali’nin mezarı boş çıktı.

Cumali, mahalleyi ele geçirmek istiyor ve bu sebeple Vartolu’yla yakınlık kurmak istiyor. Dizinin son bölümünde Cumali, Yamaç’ın annesi olan ve abisinin karısı olan Sultan’ın fotoğrafına bakıyor.

Yeni bölümde ne olacak?

Cumali’nin aşkının ortaya çıkması ortalığı karıştıracak gibi görünmektedir. Dizinin 26. Bölüm fragmanı bu akşam ekranlara gelecektir.