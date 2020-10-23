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Amca Cumali Koçavalı kim? Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi Cumali rolünü kim oynayacak?

Show TV'de yayınlanan ve izleyiciler tarafından her hafta beğenilerek izlenilen Çukur dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor. Dizide İdris Koçovalı'nın abisi dahil olacak. Cumali Koçovalı rolünü kimin canlandıracağı ise hala netlik kazanmış değil.

23 Ekim 2020 Cuma 13:56
Amca Cumali Koçavalı kim? Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi Cumali rolünü kim oynayacak?
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Show TV’de her hafta reytingde üst sıralarda yer alan Çukur dizisine yeni dahil olacak olan Cumali Amca karakterini Şener Şen ve Çetin Tekindor ile görüşüldüğünü biliyoruz ancak henüz net bir bilgi yok. Ay Yapım, bu hafta Cumali Koçovalı rollerinin iki üstadının isimleri konusunda hala net bir karar veremiyor ... Çukur dizisi, yeni Cumali Amca rolü karşılığında Şener Şen ve Çetin Tekindor gibi ustaların isimleriyle görüşmeye başladı.  Şener Şen sağlık durumundan dolayı net cevaplar veremediği için Çukur dizisinin olay örgüsüne göre bu olaylar 10. bölümden sonra çözüme kavuşacak.

İzleyiciler İçerde dizisinde Celal Baba karakteri ile iyi bir izlenim bırakan Çetin Tekindor’u istiyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:56
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurKoçovalıShow Tv
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