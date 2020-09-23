Amazon’un ilk Türk dizisi Artı'nın oyuncu kadrosu belli oldu

Amazon Prime Türkiye’ye güçlü bir giriş yaptıktan sonra yeni projeleri için çalışmalara başladı. Türkiye fiyatını 7.90 TL olarak belirleyen Amazon Prime, ilk Türk dizisini izleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Daha önce Amazon Prime’dan yapılan açıklamada ilk Türk dizisi Artı’nın yayınlanacağı ifade edilmişti.

Amazon Prime’da yayınlanacak olan Artı dizisinde rol alacak isimler belli olmaya başladı. Artı dizisindeve Binnur Kaya gibi oyunların yer alacağı açıklandı. Artı dizisinin tasarımı LAMDA mezunu Burak Arslan tarafından yapılıyor. Artı dizisinde Bayülgen ve Kaya’nın yanı sıra Serenay Aktaş, Zeynep Alkan ve Aslı Omağ yer alacak.

Dünyada bir ilk olan Artı dizisinde izleyiciler kendi karakterlerini oluşturabilecek ve kendi hikayelerini kaleme alabilecek. Dizinin ilk karakteri ise Erzincan’da geçecek. Artı’nın ilk bölümünde hikayesini yazan kişi ile ildeki köy çocukları rol alacak.

Artı dizisi 19 Mayıs 2021 tarihinde Amazon Prime’da olacak.