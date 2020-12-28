İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Amazon reklamlarındaki ada nerede?

Amazon Türkiye reklamındaki yer alan yerler neresi? Amazon Türkiye reklamındaki tarihi mekanlar hangi şehirde? Amazon Türkiye reklamındaki ada nerede yer alıyor? Amazon Türkiye reklamındaki ada Türkiye'de mi? Vatandaşlar Amazon'un yeni reklam filmindeki Ada'nın nerede yer aldığını ve diğer tarihi mekanların nereler olduğunu araştırıyorlar.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:27
Amazon reklamlarındaki ada nerede?
Takip Et:

Amazon’un En Son Reklamında Gösterilen Ada Nerede Yer Alıyor?

Amazon Türkiye’nin çektiği son reklamda yer verilen mekanlar arasında bulunan Türkiye’nin cennet köşelerinden bir ada olmuştur.

Herkes bu reklamda yer verilen Ada’nın neresi olduğunu merakla araştırıyor.

Amazon Türkiye reklamında yer alan ada aslında bir ada değildir. Kara ile bağlantısı bulunan bir yarım adadır.

Reklamda gösterilen ada Bursa’da bulunan Gölyazı yarımadasıdır.

Gölyazı Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan Uluabat Gölü’nün kıyısında yer alan bir köydür.

İstanbul’dan bu küçük balıkçı köyüne seyahat etmek isteyen kişiler toplamda 270 km yol katetmeleri gerekiyor.

Köy oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bundan dolayı Rumca adı da Apolyont’tur.

Bu köyde köyün yerlileri olan Rumlar ve Selanik göçmenleri yaşamaktadır.

Köyün kara ile bağlantısını sadece taş bir köprü sağlamaktadır.

Köye gidip ziyarette bulunmak isteyen kişilerin Zambak Tepesi adlı yere gitmeleri tavsiye ediliyor. Bu köyü kuş bakışı olarak görmek için bu tepeye çıkılması gereklidir.

Amazon’un reklamında yer alan tarihi mekanlar dikkatleri üzerine çekiyor.

Amazon reklamındaki diğer mekanlar ise Safranbolu Evleri ve İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunan tarihi Balat Semti’dir.

 

 


https://youtu.be/rwCrZ-f71zs


Son Güncelleme: 28.12.2020 19:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Amazon TürkiyeAmazon Türkiye ReklamıAmazonAlışverişBursa Gölyazı YarımadasıReklam Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Bim 6 Ocak 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası! Yeni yılın ilk Aktüel Ürünleri 6 Ocak Çarşamba günü Bim'de
Amazon reklamlarındaki ada nerede?
Çukur İskender kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Zenon kimdir? Mete Deran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Çukur dizisindeki Sincanlı Namık karakteri kimdir?
Yasak Elma dizisi Lila kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Buçe Buse Kahraman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Uğur Güner yaşı ve oynadığı diziler
Çukur dizisi Namık kimdir? Gerçek adı ne? Yıldırım Şimşek oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler
Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası ne kadardır? Cezası var mı? Sokağa çıkma cezasını kim uygular?
SGK istirahat raporu nedir? İstirahat rapor parası alma şartları ve rapor parası sorgulama
Hilal Altınbilek kimdir? Kubilay Aka ile ilişkisi var mı?
Sosyal yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvuru şartları nelerdir?
Erkenci Kuş dizisi Başak Güroz kimdir? Oyuncunun rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari kimdir, nereli yaşı kaç?
Saat 18:18 nedir? Saat 18:18 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah Gerçek tarihte var mı?
Bitirim İkili 3 filmi konusu veoyuncuları
Kanal D Hızlı Ve Ateşli: Ölüm Yarışı konusu ve oyuncuları
Brütten nete asgari ücret 2020 hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.