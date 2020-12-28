Amazon reklamlarındaki ada nerede?

Amazon’un En Son Reklamında Gösterilen Ada Nerede Yer Alıyor?

Amazon Türkiye’nin çektiği son reklamda yer verilen mekanlar arasında bulunan Türkiye’nin cennet köşelerinden bir ada olmuştur.

Herkes bu reklamda yer verilen Ada’nın neresi olduğunu merakla araştırıyor.

Amazon Türkiye reklamında yer alan ada aslında bir ada değildir. Kara ile bağlantısı bulunan bir yarım adadır.

Reklamda gösterilen ada Bursa’da bulunan Gölyazı yarımadasıdır.

Gölyazı Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan Uluabat Gölü’nün kıyısında yer alan bir köydür.

İstanbul’dan bu küçük balıkçı köyüne seyahat etmek isteyen kişiler toplamda 270 km yol katetmeleri gerekiyor.

Köy oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bundan dolayı Rumca adı da Apolyont’tur.

Bu köyde köyün yerlileri olan Rumlar ve Selanik göçmenleri yaşamaktadır.

Köyün kara ile bağlantısını sadece taş bir köprü sağlamaktadır.

Köye gidip ziyarette bulunmak isteyen kişilerin Zambak Tepesi adlı yere gitmeleri tavsiye ediliyor. Bu köyü kuş bakışı olarak görmek için bu tepeye çıkılması gereklidir.

Amazon’un reklamında yer alan tarihi mekanlar dikkatleri üzerine çekiyor.

Amazon reklamındaki diğer mekanlar ise Safranbolu Evleri ve İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunan tarihi Balat Semti’dir.

https://youtu.be/rwCrZ-f71zs