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Amazon Prime'ın ilk Türk dizisi olan Artı'nın oyuncu kadrosu ve konusu nedir?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Amazon Prime ilk Türk dizisini çekmek için kolları sıvadı. Artı dizisinde oyuncu kadroları netleşirken ne zaman yayınlanacağı ve dizinin konusu merak edilenler arasında. Artı dizisinin oyuncu kadrosu, dizinin gösterim tarihi ve dizinin konusuna yazımızdan ulaşabilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:50
Amazon Prime'ın ilk Türk dizisi olan Artı'nın oyuncu kadrosu ve konusu nedir?
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Artı Dizisi Oyuncu Kadrosu Karakterleri

Amazon'da yayınlanan ilk Türk dizisi olan Artı'nın kadrosunda ünlü isimler yer alacak. Oyuncular için oyuncu kadrosu çalışmaları devam etmekte. Başrol oyuncular için anlaşma yapıldığını biliyoruz. Yapımcılığını Burak Arslan üstlendi, Artı dizisi zeka ile hazırlanmakta. Böylelikle bir ilk olan Artı dizisini merak içinde beklenmektedir.

Artı Dizisi Oyuncu Kadrosu Karakterleri;

Binnur Kaya

Binnur Kaya, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Fakültesi'nde okudu. Bakırköy Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk olarak Kaynanalar dizisinde rol almıştır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. Avrupa Yakası dizisinde Şahika olarak kendisini tanıyoruz. Genellikle bir komedi dizilerinde izlediğimiz ve bu özelliği ile tanınan Binnur Kaya şimdi de TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde yer almaktadır.

Serenay Aktaş

Serenay Aktaş 1993 İstanbul doğumludur ve futbolcudur. Ayrıca dizilerde rol aldı. "Muhteşem Yüzyıl", "Çılgın Dershane", "Kaçak Gelinler", "Acil Aşk Aranıyor", "İlişki Durumu Evli", "Meryem", "Kim Daha Mutlu" ve "Mucize Doktor" Yapımlarında rol almıştır. Serenay Aktaş'ın resmi Instagram hesabı https://www.instagram.com/serenayaktas/

Okan Bayülgen


1964 İstanbul’da doğmuştur. Okan Bayülgen, yer aldığı dizilerle değil, talk-showlarıyla tanınmakta. Okan Bayülgen, en son 2010 yılında Shrek'i seslendirmiştir. 2020 senesinde Nokta programına ev sahipliği yapmaktadır. Okan Bayülgen'in resmi Instagram hesabı https://www.instagram.com/okanbayulgen/

Zeynep Alkan

1998 İstanbul’da doğmuştur. Zeynep Alkan Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün evladıdır. Zeynep Alkan ilk olarak Hedefim Sensin filminde yer almıştı. Zeynep Alkan’ın resmi instagram hesabı https://www.instagram.com/zeynepalkanz/?hl=tr

Aslı Omağ

1969 İstanbul’da doğmuştur. Aslı Omağ Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nden mezun olmuştur. Vatanım Sensin, Bizim Köyün Şarkısı, Kalbim Egede Kaldı, Cinayet Süsü, Kalk Gidelim gibi diziler ve filmlerde yer almıştır. Aslı Omağ’ın resmi instagram hesabı https://www.instagram.com/asliomag/?hl=tr

Artı Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak Tarihi Belli Mi?

Artı dizisinin çekimi yakın zamanda başlayacak ve Amazon Türkiye üzerinden gösterime girecek. Dizinin 19 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanması düşünülüyor.



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:50
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Anahtar Kelimeler:
Amazon PrimeArtıDizi
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