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Amazon Prime’da yayınlanan en iyi diziler hangileri?

Ülkemizde yayın yapan dijital platformlardan bir tanesi de Amazon Prime. Hem uygun fiyatıyla hem de güzel yapımlarıyla dikkat çeken Amazon Prime, son dönemin en çok kullanılan platformları arasında yer alıyor. Peki, Amazon Prime’ın en iyi dizileri nelerdir? Amazon Prime’da hangi diziler izlenir? İşte Amazon Prime’ın en iyi dizileri...

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:17
Amazon Prime’da yayınlanan en iyi diziler hangileri?
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Pandemi döneminde dijital platformlara olan ilgi daha da arttı. Bu platformlardan bir tanesi de dünya çapında yayın yapan Amazon Prime. Peki, Amazon Prime’da izlenecek en iyi diziler hangileri?

1- Fear The Walking Dead

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan The Walking Dead’in evreninde geçen bu dizi, zombi salgınının başlamasıyla bir ailenin başlarından geçenlerini anlatıyor. The Walking Dead’de olan zombi salgının başına odaklanan bu dizi, The Walking Dead’in ilk spin-off dizisidir.

2- The Walking Dead: World Beyond

The Walking Dead’in son spin-off dizisi olan The Walking Dead: World Beyond, zombi salgınından seneler sonrasını ele alıyor. Seneler sonra da salgın hala bitmemiş olsa da, hayatta kalan gruplar yer alıyor. Dizi, hayatta kalan en güçlü gruba odaklanıyor.

3- The Purge

Türkçe’ye Arınma Gecesi olarak çevrilen filmin konusunu ele alan bu dizi, filmde olanları aynı şekilde aktarıyor. Tüm suçların serbest olduğu bir günü ele alan dizi, pek çok suçu, trajediyi ve kaosu beraberinde getiriyor.

4- Preacher

Dizinin başrolünde yer alan Jesse Custer karakterine odaklanan bu dizi, Jesse Custer’in hayatına odaklanıyor. Hayatında birçok suça bulaşmış Jesse Custer karakteri, bir gün tüm bunları geride bırakıp babasının yaptığı vaizlik işine yöneliyor. Kilisede vaizlik yapmaya başlayan Custer, karışık olayların içine düşmektedir. İlahi bir güce sahip olmaya başlayan Custer, pek çok kişinin hedefi haline gelir.

5- The Boys

Süper kahraman filmleriyle paralel olan bu dizi, süper kahraman dizilerinde gelen güçün yanı sıra bir yozlaşmanın da meydana geldiğini ele alır. Süper kahramanların mükemmel bir kişilik olduğu düşünülse de onlarında birer insan olduğu ve temelinde bu olduğu aktarılır. Süper kahraman filmleriyle paralel bir dizi olsa da ciddi bir eleştiri ve gönderme dizide yer alır.

6- The Invincible

Başka bir evrenden Dünya’ya gelen bir süper kahramanı ve bu süper kahramanın oğlunu ele alan yapım, animasyon türünde bir yapımdır. Babasının oğluna aktardığı bilgileri ele alan yapım, oğlun beklenmedik konularla yüzleşmesiyle karmaşık bir hale dönüşür. Çocukların aksine yetişkinlere daha uygun bir animasyon yapımıdır.

7- The Wilds

Bir uçağın ıssız bir adaya düşmesiyle yaşananları ele alan dizi, hayatta kalanların yaşam mücadelesine odaklanır. Dizinin ilerlemesiyle pek çok sır ortaya çıkar ve geçmişteki sıkıntılar günyüzüne çıkar.

8- Utopia

Bir grup gencin, çizgi romandaki büyük bir komployu keşfetmesiyle başlayan dizi, bu hikayeyi eel alır. Gerilim türünde olan dizi, dünyanın yıkılışını ve sonrasını aktarır.

9- Truth Seekers

Komedi türünde bir dizi olan Truth Seekers, aynı zamanda fantastik bir evreni de beraberinde getiriyor. Hayaletleri ve doğaüstü varlıkları ele alan dizi, bir grup gencin garip ve korkunç teorilerini içinde barındırıyor.

10- American Horror Story

Korku türünde olan bu dizi, her sezonunda farklı bir konuyu ele alıyor. Dizide her sezonda farklı konular ve farklı oyuncular yer alırken, korku türünde yapılan en iyi dizilerden bir tanesi olarak gösteriliyor.

11- Hanna

Dram ve gerilim türünde olan dizi, bir kadının kendisini sorgulaması ve gerçekleri keşfetmesini ele alıyor.

12- Fleabag

Problemli bir aşk hayatı olan bir kadını ele alan bu dizide ilginç ve tuhaf bir mizah kullanılıyor. İngiltere’de geçen dizi, Amazon Prime’ın sevilen yapımları arasında yer alıyor.

13- Moden Love

Oyuncu kadrosu bir hayli güçlü olan bu dizi, aşk konusunda farklı hikayelerinin kombinasyonunu ele alıyor. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı bu dizi, son dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

14- American Gods

Eski kadim tanrılardan birini ele alan dizi, zaman içinde bu tanrının popülerliğini kaybetmesini anlatır. Yeni dönemin tanrıları karşısında zayıf kalan bu tanrı, yeni dönem tanrılarıyla bir savaş haline girer.

15- Moden Family

Bir döneme damgasını vuran bu dizi, Amerika’da yaşayan farklı aileleri ve bu ailelerin yaşadıklarını ele alıyor.

16- The Office

Sitcom tarzında yapılan en iyi yapımlardan birisi olan The Office, duyarsız bir patron olan Michael’i ve ekibini ele alıyor. Ofis içinde yaşanan olayları izleyiciye aktaran dizi, absürt olayları beraberinde getiriyor. Birbirinden ilginç karakterleri içerisinde barındıran dizi, en çok sevilen komedi yapımlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.


Son Güncelleme: 09.06.2021 00:17
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