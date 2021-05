Amazon Prime’da mutlaka izlemeniz gereken en kaliteli diziler!

Amazon Prime’ın ülkemizde hizmet vermeye başlamasının ardından birçok kişi üyelik aldı. Peki Amazon Prime’da yer alan en kaliteli diziler nelerdir? İşte Amazon Prime’da mutlaka izlemeniz gereken diziler:

1-The Boys

Dünya çapında yankı uyandıran dizilerden birisi olmayı başaran The Boys, oldukça farklı bir senaryo ile ekranlara geldi. Bir süper kahraman dizisi olsa da çocuklara değil, yetişkinlere hitap eden biri dizi denilebilir. Dizide yozlaşmış bir grup süper kahraman ve bu süper kahramanların bağlı olduğu şirketle mücadele eden bir grup insanın hikayesi anlatılıyor. Bunların yanı sıra psikolojiyi çok iyi bir şekilde kullanarak seyirciyi içine çekmeyi başarıyor. The Boys bu nitelikleri ile klişenin dışına çıkarak izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Eleştirmenler tarafından da beğenilen dizi, karakterleri seyirciye aktarma konusunda da oldukça başarılı. Genelde dizilerdeki sorun karakterleri çok iyi bir şekilde seyirciye tanıtamamaktır.Ancak The Boys bunu çok iyi bir şekilde yaparak karakterlerin duygusunu da daha iyi anlamamızı sağlıyor. Dizinin ilk sezonunun ikinci sezona göre çok daha iyidir. Ancak 2.sezonu da oldukça etkileyici sahnelere sahip.

2-Invincible

The Boys gibi dizileri seviyorsanız bu animasyon dizisini de sevebilirsiniz. Diziye baktığımızda The Boys’ta olduğu gibi süper kahramanların dünyasını görüyoruz. Burada da C’nin Adalet Birliği gibi bir süper kahraman takımı ve bir de Superman tarzı bir kahraman bulunmaktadır.

Omni-man karakteri yeryüzündeki en güçlü süper kahramandır. Kendisi başka bir gezegenden Dünya’ya gelerek buradaki insanlara yardım eder. Bir insan ile evli ve bir çocuğu vardır. Çocuğu da kendisi gibi zamanla süper güçlere sahip olmaya başlar. Babası onu bu konuda eğitmeye başlar ve böylece olaylar başlar. İlk bölümünden itibaren oldukça akıcı olan bu diziyi izlemenizi tavsiye ederiz.

3-The Purge

Geçtiğimiz yıllarda Arınma Gecesi isimli bir film yayınlanmıştı. The Purge bu dünya içinde geçen bir yapımdır. Dizide Amerikan hükümeti, suç oranlarını düşürmek için senede bir gün herkesin belirtilen saatlerde istediği suçu işlemesine izin verir. Bu saatler arasında hırsızlık, birilerini öldürmek ve yağma dahil her şey serbesttir. Dizi, böyle bir dünyada yaşayan insanların hayatlarını ele almaktadır. Dizi bazı yerlerinde sıkıcı ilerlese de konusu gereği kendini izlettirmeyi başarıyor.

4-Hunters

Al Pacino’nun başrolünde yer aldığı bu dizide, bir grup Nazi avcısının başından geçen olaylar ele alınıyor. Grup kendi içinde düşmanlar ile mücadele ederken New York’ta birtakım işler döndüğünü fark ediyor. Ancak bununla mücadele etmek sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Usta oyuncu Al Pacino ilerleyen yaşına rağmen çok iyi bir oyunculuk performansı sergilemeyi başarıyor.

5-American Gods

Bir kitaptan uyarlanan bu dizi eski dönemin tanrıları ile moden çağın tanrıları arasındaki mücadeleyi anlatmaktadır. İlk sezonu oldukça beğenilen dizi ikinci sezonu ile birlikte bazı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Kaliteli bir dizi arayanlar için oldukça iyi bir tercih olacaktır.

6-Moden Love

Dizi öncelikle kaliteli oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar pek çok kült yapımda yer almış olan Anne Hathaway, Dev Patel, John Slattery, Tina Fey, Cristin Milioti ve Olivia Cooke gibi ünlü isimler dizide yer alıyor. Her oyuncu dizide güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor ve bu da diziyi çok daha izlenebilir kılıyor. Oyuncu kadrosu iyi olsa da çok büyük bir beklenti duymadan izlenmesi gereken bir yapımdır.

7-The Marvelous Mrs. Maisel

Emmy ve Altın Küre Ödülleri gibi pek çok dalda ödül kazanmayı başaran dizi, kazandığı her ödülü tam olarak hak eden nadir yapımlardan biridir. Dizi dördüncü sezon onayı almış olsa da hala yapım aşamasındadır. Dizi çok kaliteli bir yapım olsa da tarzı gereği herkese hitap etmeyebilir.

8-Jack Ryan

Politik temalı aksiyon serilerinden hoşlananlar için Jack Ryan oldukça iyi bir tercihtir.Üçüncü sezon onayını alan dizi, 2021’de ekranlara gelecek. Jack Ryan’ın prodüksiyon kısmında Michael Bay ve John Krasinsky gibi isimler yer alıyor. Dizide hassas bilgileri keşfettikten sonra savaş alanına gönderilen CIA analisti Jack Ryan’ın başından geçenler anlatılıyor. Avrupa ve Orta Doğu’da yanıt arayışı, onu ABD’ye yönelik bir terör tehdidinin ortasına koyuyor. Aksiyon türünde bir dizi arayanların kesinlikle izlemesi gereken bir yapımdır.

9-The Expanse

Dizi son dönemin en iddialı ve kaliteli yapımlarından birisidir. Dizinin ilk sezonu senaryosu ile oldukça özgün ve gerçekçi bir senaryo yaratır. İnsanlığın Güneş Sistemi’ni kolonileştirmeyi başardığı bir dönemde geçen dizide üç karakterin başından geçenler anlatılır.Bu üç karakter bir süre sonra bütün olayların büyük bir komplonun parçası olduğunu anlar. Kendine has özellikleri olan bu diziyi kaçırmayın.

10-Mr.Robot

Dizi ilk sezonu ile seyircide büyük bir etki yaratmayı başarmıştı. Sonraki sezonlarda temposunda bir düşüş yaşansa da final sezonu ile yeniden eski temposunu yakalamayı başarmıştır. Seyirciye inanılmaz bir final sezonu yaşatan bu diziyi izlemenizi tavsiye ederiz. Dizide bazı psikolojik sıkıntılarla mücadele eden ve bir hacker olan Eliot’un başından geçenler anlatılıyor.

11-The Man in the High Castle

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nı kazanması durumunda olabilecekleri anlatan bir dizidir.Nazilerin galip geldiği bu dünyada seyirciye oldukça ilginç bir deneyim sunuluyor.

12-The Office

Amerikan versiyonunda başrolde Steve Carrell, İngiliz versiyonunda ise Ricky Gervais yer almaktadır. The Office dizisinin her iki versiyonunu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Amerikan mizahı ya da İngiliz mizahlarından hangisini daha çok seviyorsanız ona göre seçebilirsiniz.

13-Yüzüklerin Efendisi

Kısa süre içinde yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi Amazon Prime’da yer alacak. Dizi oldukça yüksek bir bütçeyle çekiliyor. Şimdiden pek çok kişinin beklediği yapımlar arasında yer alan diziyi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.