Amazon Prime Video Türkiye Temmuz 2021 içerikleri belli oldu

Amazon Prime Video, temmuz ayı içinde Türkiye’de yayına girecek yapımları açıkladı. Birçok popüler içeriğin Türkçe altyazı seçeneği ile dizi/film severlerin karşısına çıkacağı duyuruldu. İçerikler arasında “The Tomorrow War”, “Dikiş Tutturmak”, “Jolt” yapımları yer alıyor.

The Tomorrow War – 2 Temmuz

Oldukça ilgi toplayan askeri bilim-kurgu tarzındaki bu filmin başrolünde Chris Pratt yer alıyor. Konusu le dikkat çeken film 2 Temmuz Cuma günü Amazon Prime Video’da izleyici ile buluştu. Filmin yönetmenliğini üstlenen isim ise Chris McKay. Filmin konusu ise, 2051 senesinde bir grup zaman yolcusu acil bir mesajı iletmek amacı ile Dünya’ya gelir. Gelen mesajda gelecek 30 yıl içinde, insanlık ölümcül bir uzaylı türüne karşı girdiği küresel savaşı kaybedeceğinden bahsedilmektedir. Hayatta kalmanın tek umudu ise günümüzde bulunan askerlerin ve sivillerin geleceğe giderek bu savaşa katılmalarıdır. Görev alanların arasında lise öğretmeni ve aynı zamanda aile babası Dan Forester yani filmin başrolü olan Chris Pratt vardır. Dan, küçük kızı için dünyayı kurtarmaya karar verir. Dan, zeki bir bilim adamı olan ve ayrı yaşadığı babası ile bir araya gelir.

Dikiş Tutturmak 2.sezon – 16 Temmuz

Dikiş Tutturmak adlı yapımın 2. sezonu 16 Temmuz itibari ile Amazon Prime Video Türkiye’de izleyici karşısına çıkacak. Bu sezonda sunuculardan Heidi Klum ve Tim Gunn’un yanında dünyaca ünlü süper model olan Winnie Harlow ve pop moda ikonu olan Moschino Kreatif Direktörü Jeremy Scott jüri üyesi olarak yer alıyor. İkinci sezon boyunca Prabal Gurung ve Shiona Turini de dâhil olmak üzere birçok tanınmış isim de jüri koltuğunda izleyici karşısına çıkıyor. İkinci sezon Los Angeles’ta çekiliyor. Baş yapımcı koltuğunda Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn ve Jennifer Love yer alırken yapımcılığı üstlenen isim ise Hello Sunshine ve Amazon Studios oluyor. Mükkemel bir moda macerası izleyicileri bekliyor.

Jolt – 23 Temmuz

Amazon Prime Video Türkiye’de izleyici ile buluşacak olan bir diğer yapım ise aksiyon-gerilim tarzındaki Jolt filmi. Filmin başrolünde Kate Beckinsale bulunuyor. Filmin yönetmenliğini ise Tanya Wexler üstleniyor. Filmde başrolün canlandırdığı Lindy karakterinin hayatı gözler önüne seriliyor. Lindy, hayatı boyunca acımasız, düzenbaz ve istismarcı olduğunu gördüğü kişilere karşı vahşi şekilde davranmasına sebep olan nörolojik bir bozuklukla mücadele ediyor. Lindy, bu hastalıkla mücadele ederken olağanüstü Dr. Munchin ile karşılaşıyor. Dr. Munchin, Lİndy için giymesini istediği bir yelek tasarlıyor. Bu yelek, üstündeki düğmeye basılınca beyne elektronik şok dalgalar gönderiyor. Bu sayede Lindy’nin dürtülerini harekete geçiren alandan uzaklaşana kadar kendisini dengede tutmasına yarıyor. Lindy, asla aşkı ve gerçeği bulamayacağının korkusu ile yaşıyor. Bu yüzden umut ve umutsuzluk arasında lanetlendiğini düşünüyor.