İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Amazon Prime Video Türkiye Aralık 2020 yeni dizi ve film içerikleri

Amazon Prime Video Türkiye Aralık ayında erişime açılacak. Dizi film severler Amazon Prime Video Türkiye Aralık 2020 yeni dizi ve film içeriklerini araştırıyor.

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:29
Amazon Prime Video Türkiye Aralık 2020 yeni dizi ve film içerikleri
Takip Et:

Online video içerik platformlarının sayısı giderek artıyor. Ülkemizde son olarak Amazon Prime platformu çıkış yaptı. Amazon Prime Video içerik sitesinin Aralık ayı içerikleri merak konusu oldu.

Eylül ayında Türkiye’ye açılan platform Aralık ayı itibariyle erişime açılacak. Platformda “The Expanse”in 5. sezonu, “The Wilds”,  “I’m Your Woman” gibi sevilen yapımlar yer alacak. Amazon Prime abonelikleri ilk ay için ücretsiz olurken, diğer aylarda 7 TL olarak ücret alacak. Platformunda en dikkat çeken Aralık ayı yapımları ise şu şekilde;

Sound of Metal (4 Aralık)

The Wilds (11 Aralık)

I’m Your Woman (11 Aralık)

The Expanse 5. sezon (16 Aralık)

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt (18 Aralık)

The Wilds

İlk sezonu 10 bölüm olarak yayınlanan dizi genç ve yetişkinler için hazırlandı. Dizide hayatta kalma teması işlenirken, uçak kazasının ardından ıssız adada farklı bir grupla karşılaşan bir grup gencin hikayesi anlatılıyor.

Sound of Metal

Amazon Prime orijinal içeriği olan dizide sahne performanslarıyla dikkat çeken Ruben’in işitme kaybı yaşamaya başlaması konu ediniyor. Ruben’in durumu giderek kötüleşecek ve müzik hayatının nasıl devam edeceği endişesi onu farklı yollara itecek.

I’m Your Woman

Rachel Brosnahan başrolde yer aldığı film 1970’lerde geçmektedir. Gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Julia Hart üstleniyor.

The Expanse (5.sezon)

Uzaylı halkasının dışında yeni evlerini arayan bir grubun hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan çatışmalar sonucunda güneş sistemini etkileyecek büyük bir savaş yaşanıyor.

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt

Üç kafadarın Reunion ve Madagaskar’da yaşayacağı maceraların anlatılacağı yapım komedi ve macera türündedir.



Son Güncelleme: 12.12.2020 18:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AmazonPrimeVideoTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

Amazon Prime Video Türkiye Aralık 2020 yeni dizi ve film içerikleri
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anne sütünü arttıran besinler nelerdir? Emziren anneler hangi meyveleri yemeli, nasıl beslenmeli?
2021 Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Sahte bilet nasıl anlaşılır? 2021 Milli Piyango bilet fiyatları
Muamelat ne demek, kelime anlamı nedir, hangi dilde bir kelimedir?
açıktan üniversite kayıtları ne zaman olur? 2020 Açıktan üniversite bölümleri
Zümrüdü Anka dizisi final mi yapıyor, neden bitiyor? Zümrüdü Anka son bölüm ne zaman?
MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?
2021 Ocak kira zam oranı ne zaman belli olacak? 2020 Aralık'da kiralarda ne kadar artış oldu?
MasterChef Türkiye Konya Zazadin Hanı nerededir? Zazadin Hanı tarihi
Özel Güvenlik kimlik kartı nasıl alınır? ÖGG kimlik randevusu nasıl alınır
İş arayan işsize devletten aylık 900 Lira iş bulma yardımı
Çukur Evde 2. yeni ile YouTube'da hayranları ile buluştu
Zilhice orucu nedir? Zilhicce orucu faziletleri nelerdir? Nasıl ve ne zaman tutulur?
10 Kasım 2020 ile en anlamlı sözler!
2020 MSB astsubay başvuru şartları nedir? TSK Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor?
18 yaş altı gençlere kredi kartı veren bankalar
Masterchef Junior başvuru formu ve whatsapp hattı
Whatsapp benzeri mesajlaşma uygulaması 2020
Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor
EBA'da puan nasıl kazanılır? Uzaktan Eğitim EBA puan kazanma ve dereceye girme yolları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.