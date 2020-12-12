Amazon Prime Video Türkiye Aralık 2020 yeni dizi ve film içerikleri

Online video içerik platformlarının sayısı giderek artıyor. Ülkemizde son olarak Amazon Prime platformu çıkış yaptı. Amazon Prime Video içerik sitesinin Aralık ayı içerikleri merak konusu oldu.

Eylül ayında Türkiye’ye açılan platform Aralık ayı itibariyle erişime açılacak. Platformda “The Expanse”in 5. sezonu, “The Wilds”, “I’m Your Woman” gibi sevilen yapımlar yer alacak. Amazon Prime abonelikleri ilk ay için ücretsiz olurken, diğer aylarda 7 TL olarak ücret alacak. Platformunda en dikkat çeken Aralık ayı yapımları ise şu şekilde;

Sound of Metal (4 Aralık)

The Wilds (11 Aralık)

I’m Your Woman (11 Aralık)

The Expanse 5. sezon (16 Aralık)

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt (18 Aralık)

The Wilds

İlk sezonu 10 bölüm olarak yayınlanan dizi genç ve yetişkinler için hazırlandı. Dizide hayatta kalma teması işlenirken, uçak kazasının ardından ıssız adada farklı bir grupla karşılaşan bir grup gencin hikayesi anlatılıyor.

Sound of Metal

Amazon Prime orijinal içeriği olan dizide sahne performanslarıyla dikkat çeken Ruben’in işitme kaybı yaşamaya başlaması konu ediniyor. Ruben’in durumu giderek kötüleşecek ve müzik hayatının nasıl devam edeceği endişesi onu farklı yollara itecek.

I’m Your Woman

Rachel Brosnahan başrolde yer aldığı film 1970’lerde geçmektedir. Gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Julia Hart üstleniyor.

The Expanse (5.sezon)

Uzaylı halkasının dışında yeni evlerini arayan bir grubun hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan çatışmalar sonucunda güneş sistemini etkileyecek büyük bir savaş yaşanıyor.

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt

Üç kafadarın Reunion ve Madagaskar’da yaşayacağı maceraların anlatılacağı yapım komedi ve macera türündedir.