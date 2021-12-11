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Amazon Prime Video Deliler Balosu filmi konusu nedir? 1900'lü yılların Paris'i Amazon Prime ile izleyenlerle buluşuyor

1900’lü yılların Paris’i Amazon Prime Video ile beraber izleyenlerle buluşuyor. Amazon Prime’ın yeni filmi Deliler Balosu’nun konusu izleyenlerin internet araştırmalarına konu oldu. Peki Amazon Prime Video Deliler Balosu filmi konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler...

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:14
Amazon Prime Video Deliler Balosu filmi konusu nedir? 1900'lü yılların Paris'i Amazon Prime ile izleyenlerle buluşuyor
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E-ticaret sektörünün lider şirketleri arasında gösterilen Amazon, dijital yayın platformlarının son yıllardaki büyük yükselişiyle birlikte geçtiğimiz yıllarda dizi ve film dünyasına da giriş yapmıştı. Amazon Prime Video’nun yeni yapımlarından birisi olacak olan Deliler Balosu, izleyenleri 1900’lü yılların Paris’ine götürüyor. Peki Amazon Prime Video Deliler Balosu filmi konusu nedir?

Amazon Prime Video Deliler Balosu Filmi Konusu Nedir?

Yönetmenlik koltuğunda Melanie Laurent’ın oturduğu Deliler Balosu filmi, 1900’lü yılların Fransasını konu edinmektedir. Erkeklerin toplumda egemen olduğu kadınların ise baba veya kocalarının emri altında yaşam mücadelesi verdiği bir dönemi anlatan bu filmde başrol oyuncuları Cedric Kahn, Lou de Laage ve Melanie Laurent yer alıyor.

Deliler Balosu filmi IMDb’de 6.9 puan alarak beklentileri nispeten karşılamayı başarmış gibi görünüyor. İzleyenler ise filmi yaşattığı duygular sebebiyle beğeniyle karşıladı.


Son Güncelleme: 11.12.2021 19:14
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Anahtar Kelimeler:
Amazon Prime VideoDeliler BalosuFilm
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