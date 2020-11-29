Amazon Prime Utopia 2. sezonu olacak mı?

Channel 4 kanalı üzerinden yayın hayatına 2013-2014 yıllarında başlayan İngiliz dizisi “Utopia”, Amerika versiyonuyla yeniden ekranlarda yer almıştır. 25 Eylül 2020 tarihinde Amazon Prime Video aracılığıyla seyircilerle buluşan dizinin 2. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

8 bölüm şeklinde mini dizi olarak yayınlanan Utopia, kurgusal bir çizgi romanın 5 hayranını takip etmektedir. Amazon, 1. sezonun yayınlanmasından sonra 2. Sezon hakkında sorulara yanıt verdi. Dizinin 2. Sezonunun onayını alamadıklarını ve dizinin iptal edildiğini belirttiler.