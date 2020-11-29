İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
29 Kasım korona virüs vaka tablosu belli oldu
Son Dakika
29 Kasım korona virüs vaka...

Amazon Prime Utopia 2. sezonu olacak mı?

Amazon Prime üzerinden yayınlanan Utopia dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı dizinin hayranları tarafından merak edilen konular arasında yer almış durumda. Utopia dizisi hakkında dizi yönetiminin yapmış olduğu açıklama merak edilmeye başlandı.

29 Kasım 2020 Pazar 21:38
Amazon Prime Utopia 2. sezonu olacak mı?
Takip Et:

Channel 4 kanalı üzerinden yayın hayatına 2013-2014 yıllarında başlayan İngiliz dizisi “Utopia”, Amerika versiyonuyla yeniden ekranlarda yer almıştır. 25 Eylül 2020 tarihinde Amazon Prime Video aracılığıyla seyircilerle buluşan dizinin 2. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

8 bölüm şeklinde mini dizi olarak yayınlanan Utopia, kurgusal bir çizgi romanın 5 hayranını takip etmektedir. Amazon, 1. sezonun yayınlanmasından sonra 2. Sezon hakkında sorulara yanıt verdi. Dizinin 2. Sezonunun onayını alamadıklarını ve dizinin iptal edildiğini belirttiler.



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Amazon PrimeUtopia2. Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Amazon Prime Utopia 2. sezonu olacak mı?
Dünya Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı 29 Kasım Pazar son durum tablosu
A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı?
Şok Market 2 - 8 Aralık 2020 kampanyalı indirimli ürünler kataloğu
EYT çıkarsa kimler emekli olabilir? 2020
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sex Education yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education 3. sezon tarihi belli oldu mu?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için neler söyledi?
Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekiliş sonuçları kazanan numaralar 29 Kasım 2020
Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 maç özeti ve golleri ( Fb - Bjk maç özeti )
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Bir Annenin Günahı dizisi Ali karakteri kimdir? Alihan Türkdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Karavanla nasıl tatil yapılır? Karavan tatili önerileri
Sefirin Kızı neden yok? 30 Mart Sefirin Kızı var mı yok mu, yeni bölüm neden yayınlanmadı?
Türk Telekom satıldı mı? Telekom kime ait? Hisseleri kimlere satıldı?
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2020 İSG devlet desteği alma işlemleri
TV8 Kırmızı Oda konusu ve oyuncuları kimler? Dizi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Kahve dükkanı bayilik maliyeti 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.