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Amazon Prime The Underground Railroad konusu ve oyuncuları

The Underground Railroad yani diğer adıyla Yeraltı Demiryolu dizisi 14 Mayıs 2021 tarihinde Amazon Prime’da yayınlanmaya başladı. Romandan uyarlanan bu dizi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Yeraltı Demiryolu dizisinin konusu nedir? Yeraltı Demiryolu’nun oyuncuları, incelemesi, konusu ve fragmanına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:09
Amazon Prime The Underground Railroad konusu ve oyuncuları
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Colson Whitehead’in ödüllü romanından uyarlanan dizi, 14 Mayıs 2021 tarihinde Amazon Prime’da izleyicilerle buluştu. Joel Edgerton, Chase W. Dillon, Aaron Pierre, William Jackson Harper gibi oyuncuların yer aldığı dizide yönetmenliği Barry Jenkins üstleniyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi; tarih, dram ve savaş türünde karşımıza çıkıyor.

Yeraltı Demiryolu konusu

Dizi, Cora adlı bir kadının hayatını anlatıyor. Cora, Amerika’nın güneyinde pamuk tarlasında köle olarak çalışan bir genç kızdır. Köleler için işkence olan hayat, Cora için daha da kötü geçmektedir. Bir gün arkadaşı Ceaser ile yeraltı ulaşım sistemi hakkında konuşmaya başlar. Bu konuşma ikilinin korkunç bir risk alıp kaçış planı yapmasına neden olur. Ancak planı uygulamak kolay değildir ve peşlerine acımasız köle avcısı Ridgeway takılır.

Yeraltı Demiryolu dizisi oyuncu kadrosu

Dizinin başrolünde olan Cora’yı, Thuso Mbedu canlandırıyor. 

Thuso Mbedu - Cora

Chase Dillon - Homer

Joel Edgerton - Ridgeway

Aaron Pierre - Caesar

Amber Gray - Gloria Valentine

William Jackson Harper - Royal

Peter Mullan - Ridgeway Senior

Kraig Dane - Boseman

Sheila Atim - Mabel

Jeff Pope - Connelly

Lucius Baston - Prideful

Kylee D. Allen - Molly

Yeraltı Demiryolu fragmanı


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:09
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