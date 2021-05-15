Amazon Prime The Underground Railroad konusu ve oyuncuları

Colson Whitehead’in ödüllü romanından uyarlanan dizi, 14 Mayıs 2021 tarihinde Amazon Prime’da izleyicilerle buluştu. Joel Edgerton, Chase W. Dillon, Aaron Pierre, William Jackson Harper gibi oyuncuların yer aldığı dizide yönetmenliği Barry Jenkins üstleniyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi; tarih, dram ve savaş türünde karşımıza çıkıyor.
Yeraltı Demiryolu konusu
Dizi, Cora adlı bir kadının hayatını anlatıyor. Cora, Amerika’nın güneyinde pamuk tarlasında köle olarak çalışan bir genç kızdır. Köleler için işkence olan hayat, Cora için daha da kötü geçmektedir. Bir gün arkadaşı Ceaser ile yeraltı ulaşım sistemi hakkında konuşmaya başlar. Bu konuşma ikilinin korkunç bir risk alıp kaçış planı yapmasına neden olur. Ancak planı uygulamak kolay değildir ve peşlerine acımasız köle avcısı Ridgeway takılır.
Yeraltı Demiryolu dizisi oyuncu kadrosu
Dizinin başrolünde olan Cora’yı, Thuso Mbedu canlandırıyor.
Thuso Mbedu - Cora
Chase Dillon - Homer
Joel Edgerton - Ridgeway
Aaron Pierre - Caesar
William Jackson Harper - Royal
Peter Mullan - Ridgeway Senior
Kraig Dane - Boseman
Sheila Atim - Mabel
Jeff Pope - Connelly
Lucius Baston - Prideful
Kylee D. Allen - Molly