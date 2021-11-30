İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!
Son Dakika
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için...

Amazon Prime The Manor filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Amazon Prime Video platformunda yayınlanmaya başlayan The Manor filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgileri öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

30 Kasım 2021 Salı 19:17
Amazon Prime The Manor filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

The Manor filmi, 8 Ekim 2021 tarihinde Amazon Prime Video tarafından yayınlandı. ‘Welcome To The Blumhouse’ film dörtlüsünden biri olan The Manor’ın yönetmenliğini ve senaryosunu Axelle Carolyn üstleniyor.

The Manor filminin konusu nedir?

Filmde felç nedeniyle yetilerini kaybeden Juditz, çok ünlü bir huzurevi olan Golden Sun Manor’a taşınır. Yaşadığı yeri çok seven ve iyi dostluklar edinen Judith, burada tuhaf durumlarla karşılaşır. Başına gelen garip olayla ve gördüğü vizyonlar Judith’i uğursuz bir varlığı mülke musallat olduğuna inandırır. Huzurevinde yaşayanlar gizemli bir şekilde öldürülmeye başlamasına rağmen Judith, kimseyi bu düşüncelerine inandıramaz.

The Manor oyuncu kadrosu

Barbara Hershey (Judith Albright)

Bruce Davison (Roland)

Stacey  Travis (Ms. Bensen)

Ciera Payton (Liesel)

Jill Larson (Trish)

Mark Steger

Cissy Wellman (Imogen)

Fran Bennett (Ruth)

Katie A. Keane (Barbara)

Shelley Robertson (Elizabeth)

The Manor fragman:



Son Güncelleme: 30.11.2021 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Amazon Prime VideoThe Manor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Luce filminin konusu nedir?
Luce filminin konusu nedir?
Acapulco dizi ile lgili merak edilenler
Acapulco dizi ile lgili merak edilenler
Kurye (The Courier) filminin konusu nedir? Kurye (The Courier ) film hakkında yorumlar
Kurye (The Courier) filminin konusu nedir? Kurye (The Courier ) film hakkında yorumlar
Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor ?
Amerikan İç Savaşı, Cold Mountain filminde hayat buluyor ?
Netflix Av Günü film konusu nedir? Av Günü filminin oyuncu kadrosu
Netflix Av Günü film konusu nedir? Av Günü filminin oyuncu kadrosu
Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor
Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor

Popüler Haberler

Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Amazon Prime The Manor filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!
650 TL yatırılacak! Paralar ATM ve PTT'den çekilebilecek
CNC punch makinesi operatörü maaşı ne kadar? Cnc punch makinesi operatörü görevleri
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
On Numara 30 Kasım çekilişi saat kaçta ne zaman yapılacak? 30 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları bilet sorgulama
2021 çalışan anneye bakıcı desteği 300 Euro oldu! Çalışan anne bakıcı desteği nedir, nasıl başvurulur?
İSKİ - İZSU - ASKİ 30 Kasım Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi olan ilçe ve mahalleler
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
2021 İşletme elektrik bakımcısı maaşları ne kadardır? 2021 iş ilanları
Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? 2021 tarım kredisi kaç günde çıkar?
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları
Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?
Rüyada Cumhurbaşkanı görmenin anlamı nedir? Rüyada devlet adamı görmek ne anlama gelir?
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni maaşı ne kadar? Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenin görevleri
TJK 30 Kasım 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bellboy ne iş yapar? Bellboy maaşları ne kadar ?
Rüyada kavga etmenin anlama nedir? Rüyada tanıdığı birisiyle kavga etmek ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.