Amazon Prime The Manor filminin konusu ve oyuncu kadrosu

The Manor filmi, 8 Ekim 2021 tarihinde Amazon Prime Video tarafından yayınlandı. ‘Welcome To The Blumhouse’ film dörtlüsünden biri olan The Manor’ın yönetmenliğini ve senaryosunu Axelle Carolyn üstleniyor.

The Manor filminin konusu nedir?

Filmde felç nedeniyle yetilerini kaybeden Juditz, çok ünlü bir huzurevi olan Golden Sun Manor’a taşınır. Yaşadığı yeri çok seven ve iyi dostluklar edinen Judith, burada tuhaf durumlarla karşılaşır. Başına gelen garip olayla ve gördüğü vizyonlar Judith’i uğursuz bir varlığı mülke musallat olduğuna inandırır. Huzurevinde yaşayanlar gizemli bir şekilde öldürülmeye başlamasına rağmen Judith, kimseyi bu düşüncelerine inandıramaz.

The Manor oyuncu kadrosu

Barbara Hershey (Judith Albright)

Bruce Davison (Roland)

Stacey Travis (Ms. Bensen)

Ciera Payton (Liesel)

Jill Larson (Trish)

Mark Steger

Cissy Wellman (Imogen)

Fran Bennett (Ruth)

Katie A. Keane (Barbara)

Shelley Robertson (Elizabeth)

The Manor fragman: