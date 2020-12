Amazon prime dizileri ve filmleri nelerdir? Amazon prime aylık abonelik ücreti ne kadardır?

Amazon Prime Video'nun bir diğer avantajı ise iOS'tan Android'e, akıllı TV'den Xbox ve PS4'e kadar farklı platformlarda kullanılabilmesidir. Amazon Prime nedir? Dizi, film, belgesel ve biyografiler gibi birçok ürünün bulunduğu, Amazon'un fiyatları, Amazon Prime Video, dizi ve film gibi birçok yayına ev sahipliği yapan bir video yayın platformudur.

Amazon Prime Video ücreti ne kadar?

30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından www.amazon.com.tr/prime adresinden Amazon Prime aylık 7,90 TL fiyatla abone olabilirsiniz.

Türkiye'deki Amazon Prime müşterileri ile tanışmaktan büyük mutluluk duyan Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott'un beğenisini bu şekilde dile getirdi.

Amazon Prime filmleri, Amazon Prime video hangi filmler var?

1. Moden Love

Amazon Prime’ın orijinal eseri "Moden Love", romantik komediden oluşan bir antolojidir. Bölümler 29 ila 35 dakika arasında değişir ve ilk sezon 8 bölümden oluşmaktadır. Anne Hathaway ve Dev Patel'in oynadığı dizide genel olarak insanların ilişkilerine odaklanıyor ve her bölüm farklı bir temayı içeriyor.

2. All or Nothing

Amazon Prime belgesel dizisi "All Or Nothing", Manchester City Futbol Kulübü'nün 2017-2018 sezonunu anlatıyor. Antrenör Pep Guardiola'nın soyunma odası konuşmasından takımın yeni transfer konuşmasına kadar belgesel, kulübün gizli tutması gereken her şeyi içeriyor.

3. Fleabag

Amazon'un ödüllü komedi dizisi "Fleabag" 2016'da başladı ve Londra'da tek başına olan bir kadının hikayesini anlatıyor. Dizi, 30'lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatındaki günlük faaliyetlerini anlatıyor. Bu diziye dikkat etmelisiniz, her sahne sizi gülümsetecek.

4. Hunters

Al Pacino'nun oynadığı dizi David Weil tarafından yaratıldı. Hunters, kendi adaletini elde etmeye çalışan bir grup Nazi avcısının hikayesini anlatır. Dizi, 1977'de New York'ta yaşayan bir grup insanın etrafında dönüyor.

5. The Boys

Bu Amerikan yapımı süper kahraman temalı dizi, Garth Ennis ve Darick Robertson tarafından aynı adlı çizgi romandan uyarlanmıştır. Dizide, gücünü kötüye kullanan süper kahramanlara karşı savaşan The Boys adlı bir ekipi anlatmaktadır. Amazon Prime'ın orijinal çalışmasıdır.

6. Tales from the Loop

Amazon'un başarılı bilim kurgu dizisi de Stålenhag'ın 2015'te yayınlanan "Tales from the Loop" adlı romanına dayanıyor. Dizi; evrenin gizemlerini keşfetmek ve çözmek ve üzerine kasabalar inşa etmek için geliştirilen The Loop adlı makineyle ilgilidir. Kent sakinleri olayları anlamaya çalıştıklarında farklı evrenlerde yaşarlar.

7. Upload

8. Forever

Amazon Prime bilimkurguda da oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Upload, en popüler TV dizilerinden biridir. Upload, yakın gelecekle ilgilidir. Dizi, bir sanal gerçeklik hizmet şirketinin müşteri hizmetleri bölümünde çalışan Nora ve arkadaşı Nathan'ın deneyimini anlatıyor.

Dizinin konusu, suç ve fantezi unsurlarını içeren ve tek bir sezondan oluşan çok ilginç bir yapımdır. Henry Morgan adlı başarılı doktorun büyük bir sırrı vardır. Bu sır, diğer gerçeklerle birlikte bir dedektif tarafından ortaya çıkacaktır.

9. Lorena

Gerçek hikayelerin yer aldığı dört bölümlük bir belgesel dizisidir. Belgesel, 30 yıl önce kocası uykudayken penisini kesen ve dünyada gündem maddesi haline gelen Lorena Bobbitt'in hikayesini anlatıyor. Belgesel ayrıca gerçek mahkeme görüntüleri de sağlıyor.

10. The Marvelous Mrs. Maisel

Amy Sherman-Palladino tarafından yaratılan ve Rachel Brosnahan'ın başrolünü üstlendiği bu komedi dizisi 1960'larda New York'ta geçiyor. Şehrin lüks bölgelerinden birinde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Miriam "Midge" Maisel, istediği her şeye sahip bir kadını canlandırıyor. Ancak bir gün Maisel, bugüne kadar bilmediği bir yeteneği keşfetti. Bu onun hayatını derinden etkiledi.

11. Treadstone

Boune film serisi ile ilgili olan ve aynı diziye dayanan bu aksiyon dizisi, CIA programı Treadstone'un kurulması ve bugün kadar üstlendiği aksiyonlarla ilgilidir. Dizi, gizli ajanın deneyimini Jason Byne'ın "Boune" filmindeki deneyimine benzer şekilde anlatıyor.

12. Hanna

Bu dizinin 3 sezonunda da birçok aksiyon olduğu söylenebilir. Konusuna gelince, aynı isimli 2011 filminden uyarlanan dizi, mükemmel avcılık ve savunma becerilerine sahip olan ve gerçek kimliğini bulmak için CIA ajanlarından kaçan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Diziden uyarlanan filmin de çok başarılı olduğunu varsayalım.

13. The Man In The High Castle

Bu distopya dizisi, Nazilerin II.Dünya Savaşı'ndaki zaferine dayanıyor. Atom bombasının atıldığı yer Washington'dur. Atom bombası savaşı sona erdirirken, Amerika Birleşik Devletleri Almanlar ve Japonlar tarafından paylaşıldı. Peki dünyanın başka yerlerinde neler oluyor? Beğenilen dizinin dört sezonu var.

14. Homecoming

Psikolojik gerilim türünde olan dizi için yıldızlar geçidi şeklinde tabir edebiliriz gizli bir devlet tesisinde çalışan insanların hayatını ve tesiste yaşananları anlatıyor. "Homecoming" adlı TV dizisinde; Julia Roberts sosyal hizmet uzmanı Heidi, Bobby Cannavale hırslı patron Colin Belfast, Stephen James sivil hayata dönmeye çalışan asker olan Walter Cruz rolünde.

15. Canival Row

Orlando Bloom, Cara Delevingne ve Tamzin Merchant gibi isimlerden oluşan dizinin yapım kadrosu arasında ünlü yönetmen Guillermo del Toro da yer alıyor. Gelecekte geçen dizide, insanların çeşitli yaratıklarla yaşadığı Burgue adlı bir şehri anlatıyor ve oradaki bir seri katili anlatıyor. Dizi aslında fantastik bir dedektiflik macerasıdır.

16. Tom Clancy's Jack Ryan

2018 yılında yayına başlayan dizi, teröristler arası iletişimdeki bir pateni ortaya çıkaran CIA analisti Jack Ryan'ın maceralarını anlatmaktadır.

17. Philip K. Dick's Electric Dreams

Bir yıldır yayınlanan bu bilim kurgu dizisi, teknolojik bir distopik dünyayı anlatıyor denilebilir. Bu dizi, Amazon Prime'ın en popüler yapımları arasındadır.