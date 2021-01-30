Amazon Prime Bliss film konusu ve oyuncuları

Amazon video prime nedir?

Amazon Prime Video veya kısaca Prime Video, bağımsız bir hizmet olarak veya Amazon'un Prime aboneliğinin bir parçası olarak sunulan, Amazon.com Inc.'in isteğe bağlı bir Amerikan aboneliğine sahip video akışı ve kiralama hizmetidir.

Amozonun yeni filmi Bliss

Yakında amazon proğramı ile yayınlanacak olan Bliss filmi başrollerinde sevilen Owen Wilson ve Selma Hayek'in gibi oyuncular yer alıyor.

Filmin konusu olağanüstü gerçek olmayacak kadar uzak fantastik bir evreni ele alıyor. Bunun yanı sıra film içerisindeki olayların ilginç ve karışıklığı da kafa yormayı gerektiren sebeplerden. Daha yeni karısında ayrılmış olan greg isimli başrol karakteri (Owen Wilson), yaşadığı ortamın gizemini evsiz bir kadın olan (Selma Hayek) ile macera eksenine girerek farklı anlar yaşanmaya başlıyor. Bu ikilinin yakınlaşması ile bazı şeyler oldukça ters gidecek. Filmin yönetmeni Another Earth (2011) ve I Origins (2014) filmlerinden tanıdığımız Mike Cahill yapıyor. Ek bilgi olarak filmin senaryosunu da cahill tarafından kaleme alınmış. Filmin 5 Şubat itibariyle izleyici ile buluşması bekleniyor.

Filmi izlemek ve daha çok içeriğe uluşabilmeniz adına amazon prime’ a üye olabilirsiniz. Prime'ın aylık ücreti ülkemizde 7.90 TL.