İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Alya konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Alya konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Kasım 3 Salı tarihindeki haberimizden Alya konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 23:50
Alya konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

Alya dizisi 8 bölüm olarak yayınlanacak ve bir Türk-Amerikan aksiyon dizisi olacak. Netflix'ten sonra Türk ve Amerikan televizyonlarında gösterilmesi beklenen Alya dizisinin yönetmenliğini Can Evrenol yapacak.

Ashton J. Harrewyn, ileri Amerikan fotoğraf teknolojisini kullanacağını ve herhangi bir maliyetten kaçınmayacağını açıklayan Alya serisinin görüntü yönetmeni olarak görev yapacak.

Alya dizisinin oyuncuları 8 bölümün tamamında yoğun aksiyon sahnelerine sahip olacak ve çekimlerden önce uzun süreli eğitim alacak. Alya dizisinde ünlü Türk ve Amerikalı oyuncular yer alacak.

Alya dizisinin teması: Alya dizisi, Türk-Amerikan ortak yapımı ilk bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi olacak.

Alya Oyuncu Kadrosu

Edis

Başarılı şarkıcı Edis, 2020'yi hem oyuncu hem de şarkılarla kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı kısa süre önce Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Onu "Dinle sevgili" dizisinde de gördük. Tam adı Edis Gögülü olan deneyimli sanatçı 28 Kasım 1990 senesinde İngiltere'de doğdu, 30 yaşındadır. Türkiye'de kariyerinde ilk kez Galatasaray Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Kaset yapmaya çalışan Edis sesiyle başarılı olamadı, bu sefer oyunculuk becerilerini kullanmak istedi. Oyunculuk için işe aldığı menajerinin kendisini Kenan Doğulu ile tanıştırmasının ardından tam şarkı desteği alan Edis, Kenan Doğulu'nun desteğiyle ünlü bir şarkıcı olmayı başardı. Edis, 12 yıldır âşık olduğu sevgilisi Aylin Önce ile ilişkisine devam ediyor. Edis 1,80 m boyunda ve 74 kg ağırlığındadır.

Jandae Perçem

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak bilinir. Jandae Perçem aslen İzmir'den geldi ancak çocukken Amerika'ya gitmek zorunda kaldı ve oyunculuk eğitimi aldı. Entity Project filmi ile Amerika'da dikkatleri üzerine çeken oyuncu, özel aksiyon sahnelerinde özel eğitim aldı. Jandae Perçem şu anda İstanbul'da yaşıyor.

Hande Ataizi

Son olarak Kanal D ekranlarında 4 Kadın Zamanı ve Benzemez Kimse Sana programıyla izlediğimiz Hande Ataizi dizi sektöründe uzun süredir yer almadı. 2 Eylül 1973 Bursa doğumlu olan Hande Ataizi 47 yaşındadır. İyi oyuncu ve sunucu olarak tanınan Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evli. Hande Ataizi'nin de Leon adında bir çocuğu var. İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Hande Ataizi’nin rol aldığı dizi filmler;

2007- Çılgın Dersane,

2007- Kara Duvak,

2011- Desti İzdivaç,

2012- Benzemez Kimse Sana,

2013- Altındağlı,

2015- Hayat Mucizelere Gebe dizi filmleri bazı projeleri.

Gonca Vuslateri


En başarılı Türk oyunculardan Gonca vuslateri 1986 Bursa doğumlu ve 34 yaşında. Anne dizisinin yıldızı olan Gonca Vuslateri ise Yalan dizisi ile hayatımıza girmiştir. Gonca Vuslateri Tehlikeli Karım dizisi en son oynadığı dizidir. Gonca Vuslateri, Davulcu Mertcan Bilgin'e aşıktır. Gonca Vuslateri 1.63 boyunda ve 52 kg ağırlığında.

Gonca Vuslateri’nin rol aldığı dizi filmler;

2009- Canım Ailem,

2010- Küçük Sırlar,

2011- Yerden Yüksek,

2016- Anne,2018- Tehlikeli Karım dizi filmleri nazı yer aldığı projeler.

Alper Atak

Alper Atak, Amerika'nın en ünlü televizyon dizisi Game Of Thrones'daki rolüyle dikkat çekti. 1972 Adana doğumlu Alper Atak 48 yaşındadır. Çukurov Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Alper Atak daha önce Filinta, Sungurlar ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizilerde rol almıştır. Alper Atak'ın yeteneğini keşfeden dizinin Diriliş Ertuğrul yapımcısı onu dizinin kadrosuna koymuş ve Alper Atak, Antheus karakteri ile Diriliş Ertuğrul dizisiyle daha da ünlenmiştir.

Cem Kurtoğlu

Daha önce Kurşun'da fahri figürü ile yer alan Cem Kurtoğlu, 1959 İstanbul doğumludur ve 61 yaşındadır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da çalışan Cem Kurtoğlu, Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Pek çok izleyici Cema Kurtoğlu'yu Galip Derviş dizisinden tanıyor olabilir.

Beste Kökdemir

1993 Sinop doğumlu olan oyuncu Beste Kökdemir Bilgi Üniversite Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitim aldı.

Beste Kökdemir’in rol aldığı dizi filmler;

2015- Muhteşem Yüzyıl- Kösem,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2017- Taş,

2018- Kalbimin Sultanı,

2019- Her Yerde Sen dizilerinde rol aldı.



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziAlya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Alya konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
İş yerleri kaçta kapanacak? Kuaför, sinema, restoran ve spor salonları kapanış saatleri
Survivor 2021 Turabi yarışacak mı?
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri
UMKE görevlisi nasıl olunur? UMKE nedir? UMKE gönüllü alımı yapıyor mu? UMKE açılımı ve görevlileri
Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Viyana’daki saldırıyı engelleyen Türk'ler kimdir? Viyana’da iki kahraman Türk
1, 2, 3, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri
6,7,10 ve 11.sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak, başlayacak mı? 
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri
60 ay vadeli 5 bin TL kredi veren bankalar ödeme tabloları
TOKİ 17 İlde 5 Bin TL peşinatla kurasız konut kampanyası düzenliyor!
Aşk Ağlatır Oyuncuları Kimlerdir? Show Tv Yeni Dizisi Aşk Ağlatır Dizi Konusu Ve Oyuncuları
Damat Bayıldı 20 Eylül Cuma altınları kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
BTS kendimi seviyorum şarkısıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı! İşte BTS kendimi seviyorum şarkı sözleri ve videosu!
3 Kasım 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 3 Kasım 2020 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!
Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir?
Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Masterchef final büyük ödülü ne? Masterchef büyük para ödülü kaç TL?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.