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Alya dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Birçok kişinin merak ettiği Alya dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 18-12-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 23:54
Alya dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
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Alya dizisi 8 bölüm olarak yayınlanacak ve bir Türk-Amerikan aksiyon dizisi olacak. Netflix'ten sonra Türk ve Amerikan televizyonlarında gösterilmesi beklenen Alya dizisinin yönetmenliğini Can Evrenol yapacak.

Ashton J. Harrewyn, ileri Amerikan fotoğraf teknolojisini kullanacağını ve herhangi bir maliyetten kaçınmayacağını açıklayan Alya serisinin görüntü yönetmeni olarak görev yapacak.

Alya dizisinin oyuncuları 8 bölümün tamamında yoğun aksiyon sahnelerine sahip olacak ve çekimlerden önce uzun süreli eğitim alacak. Alya dizisinde ünlü Türk ve Amerikalı oyuncular yer alacak.

Alya dizisinin teması: Alya dizisi, Türk-Amerikan ortak yapımı ilk bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi olacak.

Alya Oyuncu Kadrosu

Edis

Başarılı şarkıcı Edis, 2020'yi hem oyuncu hem de şarkılarla kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı kısa süre önce Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Onu "Dinle sevgili" dizisinde de gördük. Tam adı Edis Gögülü olan deneyimli sanatçı 28 Kasım 1990 senesinde İngiltere'de doğdu, 30 yaşındadır. Türkiye'de kariyerinde ilk kez Galatasaray Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Kaset yapmaya çalışan Edis sesiyle başarılı olamadı, bu sefer oyunculuk becerilerini kullanmak istedi. Oyunculuk için işe aldığı menajerinin kendisini Kenan Doğulu ile tanıştırmasının ardından tam şarkı desteği alan Edis, Kenan Doğulu'nun desteğiyle ünlü bir şarkıcı olmayı başardı. Edis, 12 yıldır âşık olduğu sevgilisi Aylin Önce ile ilişkisine devam ediyor. Edis 1,80 m boyunda ve 74 kg ağırlığındadır.

Jandae Perçem

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak bilinir. Jandae Perçem aslen İzmir'den geldi ancak çocukken Amerika'ya gitmek zorunda kaldı ve oyunculuk eğitimi aldı. Entity Project filmi ile Amerika'da dikkatleri üzerine çeken oyuncu, özel aksiyon sahnelerinde özel eğitim aldı. Jandae Perçem şu anda İstanbul'da yaşıyor.

Hande Ataizi

Son olarak Kanal D ekranlarında 4 Kadın Zamanı ve Benzemez Kimse Sana programıyla izlediğimiz Hande Ataizi dizi sektöründe uzun süredir yer almadı. 2 Eylül 1973 Bursa doğumlu olan Hande Ataizi 47 yaşındadır. İyi oyuncu ve sunucu olarak tanınan Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evli. Hande Ataizi'nin de Leon adında bir çocuğu var. İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Hande Ataizi’nin rol aldığı dizi filmler;

2007- Çılgın Dersane,

2007- Kara Duvak,

2011- Desti İzdivaç,

2012- Benzemez Kimse Sana,

2013- Altındağlı,

2015- Hayat Mucizelere Gebe dizi filmleri bazı projeleri.

Gonca Vuslateri

En başarılı Türk oyunculardan Gonca vuslateri 1986 Bursa doğumlu ve 34 yaşında. Anne dizisinin yıldızı olan Gonca Vuslateri ise Yalan dizisi ile hayatımıza girmiştir. Gonca Vuslateri Tehlikeli Karım dizisi en son oynadığı dizidir. Gonca Vuslateri, Davulcu Mertcan Bilgin'e aşıktır. Gonca Vuslateri 1.63 boyunda ve 52 kg ağırlığında.

Gonca Vuslateri’nin rol aldığı dizi filmler;

2009- Canım Ailem,

2010- Küçük Sırlar,

2011- Yerden Yüksek,

2016- Anne,2018- Tehlikeli Karım dizi filmleri nazı yer aldığı projeler.

Alper Atak

Alper Atak, Amerika'nın en ünlü televizyon dizisi Game Of Thrones'daki rolüyle dikkat çekti. 1972 Adana doğumlu Alper Atak 48 yaşındadır. Çukurov Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Alper Atak daha önce Filinta, Sungurlar ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizilerde rol almıştır. Alper Atak'ın yeteneğini keşfeden dizinin Diriliş Ertuğrul yapımcısı onu dizinin kadrosuna koymuş ve Alper Atak, Antheus karakteri ile Diriliş Ertuğrul dizisiyle daha da ünlenmiştir.

Cem Kurtoğlu

Daha önce Kurşun'da fahri figürü ile yer alan Cem Kurtoğlu, 1959 İstanbul doğumludur ve 61 yaşındadır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da çalışan Cem Kurtoğlu, Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Pek çok izleyici Cema Kurtoğlu'yu Galip Derviş dizisinden tanıyor olabilir.

Beste Kökdemir

1993 Sinop doğumlu olan oyuncu Beste Kökdemir Bilgi Üniversite Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitim aldı.

Beste Kökdemir’in rol aldığı dizi filmler;

2015- Muhteşem Yüzyıl- Kösem,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2017- Taş,

2018- Kalbimin Sultanı,

2019- Her Yerde Sen dizilerinde rol aldı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 23:54
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Anahtar Kelimeler:
DiziAlya
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