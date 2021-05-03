İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Alya dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Gündemi bir süredir meşgul eden Alya dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 03.05.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:27
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Takip Et:

Alya dizisi 8 bölüm olarak yayınlanacak ve bir Türk-Amerikan aksiyon dizisi olacak. Netflix'ten sonra Türk ve Amerikan televizyonlarında gösterilmesi beklenen Alya dizisinin yönetmenliğini Can Evrenol yapacak.

Ashton J. Harrewyn, ileri Amerikan fotoğraf teknolojisini kullanacağını ve herhangi bir maliyetten kaçınmayacağını açıklayan Alya serisinin görüntü yönetmeni olarak görev yapacak.

Alya dizisinin oyuncuları 8 bölümün tamamında yoğun aksiyon sahnelerine sahip olacak ve çekimlerden önce uzun süreli eğitim alacak. Alya dizisinde ünlü Türk ve Amerikalı oyuncular yer alacak.

Alya dizisinin teması: Alya dizisi, Türk-Amerikan ortak yapımı ilk bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi olacak.

Alya Oyuncu Kadrosu

Edis

Başarılı şarkıcı Edis, 2020'yi hem oyuncu hem de şarkılarla kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı kısa süre önce Menajerimi Ara dizisine konuk oldu. Onu "Dinle sevgili" dizisinde de gördük. Tam adı Edis Gögülü olan deneyimli sanatçı 28 Kasım 1990 senesinde İngiltere'de doğdu, 30 yaşındadır. Türkiye'de kariyerinde ilk kez Galatasaray Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Kaset yapmaya çalışan Edis sesiyle başarılı olamadı, bu sefer oyunculuk becerilerini kullanmak istedi. Oyunculuk için işe aldığı menajerinin kendisini Kenan Doğulu ile tanıştırmasının ardından tam şarkı desteği alan Edis, Kenan Doğulu'nun desteğiyle ünlü bir şarkıcı olmayı başardı. Edis, 12 yıldır âşık olduğu sevgilisi Aylin Önce ile ilişkisine devam ediyor. Edis 1,80 m boyunda ve 74 kg ağırlığındadır.

Jandae Perçem

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak bilinir. Jandae Perçem aslen İzmir'den geldi ancak çocukken Amerika'ya gitmek zorunda kaldı ve oyunculuk eğitimi aldı. Entity Project filmi ile Amerika'da dikkatleri üzerine çeken oyuncu, özel aksiyon sahnelerinde özel eğitim aldı. Jandae Perçem şu anda İstanbul'da yaşıyor.

Hande Ataizi

Son olarak Kanal D ekranlarında 4 Kadın Zamanı ve Benzemez Kimse Sana programıyla izlediğimiz Hande Ataizi dizi sektöründe uzun süredir yer almadı. 2 Eylül 1973 Bursa doğumlu olan Hande Ataizi 47 yaşındadır. İyi oyuncu ve sunucu olarak tanınan Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evli. Hande Ataizi'nin de Leon adında bir çocuğu var. İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Hande Ataizi’nin rol aldığı dizi filmler;

2007- Çılgın Dersane,

2007- Kara Duvak,

2011- Desti İzdivaç,

2012- Benzemez Kimse Sana,

2013- Altındağlı,

2015- Hayat Mucizelere Gebe dizi filmleri bazı projeleri.

Gonca Vuslateri

En başarılı Türk oyunculardan Gonca vuslateri 1986 Bursa doğumlu ve 34 yaşında. Anne dizisinin yıldızı olan Gonca Vuslateri ise Yalan dizisi ile hayatımıza girmiştir. Gonca Vuslateri Tehlikeli Karım dizisi en son oynadığı dizidir. Gonca Vuslateri, Davulcu Mertcan Bilgin'e aşıktır. Gonca Vuslateri 1.63 boyunda ve 52 kg ağırlığında.

Gonca Vuslateri’nin rol aldığı dizi filmler;

2009- Canım Ailem,

2010- Küçük Sırlar,

2011- Yerden Yüksek,

2016- Anne,2018- Tehlikeli Karım dizi filmleri nazı yer aldığı projeler.

Alper Atak

Alper Atak, Amerika'nın en ünlü televizyon dizisi Game Of Thrones'daki rolüyle dikkat çekti. 1972 Adana doğumlu Alper Atak 48 yaşındadır. Çukurov Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan Alper Atak daha önce Filinta, Sungurlar ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizilerde rol almıştır. Alper Atak'ın yeteneğini keşfeden dizinin Diriliş Ertuğrul yapımcısı onu dizinin kadrosuna koymuş ve Alper Atak, Antheus karakteri ile Diriliş Ertuğrul dizisiyle daha da ünlenmiştir.

Cem Kurtoğlu

Daha önce Kurşun'da fahri figürü ile yer alan Cem Kurtoğlu, 1959 İstanbul doğumludur ve 61 yaşındadır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da çalışan Cem Kurtoğlu, Ankara Devlet Konservatuarı mezunudur. Pek çok izleyici Cema Kurtoğlu'yu Galip Derviş dizisinden tanıyor olabilir.

Beste Kökdemir

1993 Sinop doğumlu olan oyuncu Beste Kökdemir Bilgi Üniversite Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitim aldı.

Beste Kökdemir’in rol aldığı dizi filmler;

2015- Muhteşem Yüzyıl- Kösem,

2015- Tatlı Küçük Yalancılar,

2017- Taş,

2018- Kalbimin Sultanı,

2019- Her Yerde Sen dizilerinde rol aldı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziAlya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Hiç Aya Gittin mi film konusu ve oyuncuları
Sen Hiç Aya Gittin mi film konusu ve oyuncuları
Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Star TV
Menajerimi Ara 37.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Star TV
Kefaret 25.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Kefaret 25.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
Survivor 2021 83. bölüm fragmanı 3 Mayıs Pazartesi
Survivor 2021 83. bölüm fragmanı 3 Mayıs Pazartesi
Teşkilat 10.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
Teşkilat 10.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
Mendirman Celaleddin hangi kanalda yayınlanacak? Celaleddin Harzemşah hayatını anlatan dizinin kanalı belli oldu!
Mendirman Celaleddin hangi kanalda yayınlanacak? Celaleddin Harzemşah hayatını anlatan dizinin kanalı belli oldu!

Popüler Haberler

Alya dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
TV8 Survivor Ekstra programını sunan Melisa Emirbayer Kimdir?
Rüyada ceviz ağacı görmek ne demektir? Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı, tabiri nedir?
Altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 3 Mayıs 2021 Pazartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre kimdir? Lila Gürmen yer aldığı dizi ve film yapımları
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi'nin yer aldığı diziler
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
Show TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teşkilat 10.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi sezon finali ne zaman? Teşkilat sezon finali tarihi belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.