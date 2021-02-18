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Altın Palmiye ödülü kazanan en iyi filmler listesi

En iyi filmleri arayanlar Altın Palmiye ödülü alan filmlere bakabilirler. Altın Palmiye kazanan filmler en iyi filmler olarak gösterilmektedir.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:17
Altın Palmiye ödülü kazanan en iyi filmler listesi
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Altın Palmiye ödülleri sinema dünyası için büyük önem arz etmektedir. Bu ödül en iyi filmlere verilmektedir. İyi film seyretmek isteyen, film arayışında olanlar Altın Palmiye ödülü almış filmlere bakabilirler. Haberimizde sizler için Altın Palmiye ödülü alan filmler topladık.

Altın Palmiye ödüllü filmler:

  • THE TREE OF LİFE (2011) – IMDB: 6,8
  • WİLD AT HEART (1990) – IMDB: 7,2
  • FAHRENHEİT 9/11 (2004) – IMDB: 7,5
  • THE WİND THAT SHAKES THE BARLEY (2006) – IMDB: 7,5
  • BLUE İS THE WARMEST COLOR (2013) – IMDB: 7,7
  • OTAC NA SLUZBENOM PUTU (1985) – IMDB: 7,8
  • AMOUR (2012) – IMDB: 7,9
  • DANCER İN THE DARK (2000) – IMSB: 8,0
  • KAGEMUŞA (1980) – IMDB: 8,0
  • UBDERGROUND (1995) – IMDB: 8,1
  • KIŞ UYKUSU (2014) – IMDB: 8,1
  • YOL (1982) – IMDB: 8,2
  • TAXİ DRİVER (1976) – IMDB: 8,3
  • THE PİANİST (2002) – IMDB: 8,5
  • PARAZİT (2019) – IMDB: 8,6
  • PULP FİCTİON (1994) – IMDB: 8,9

 

The Tree Of filmi :

Brad Pitt’in başrolünü oynadığı dizi ergenlik çağında zorlu bir dönem geçiren çocuğun babasından gördüğü desteği ve ilgiyi anlatmaktadır. Film 2011 senesinde Altın Palmiye ödülü almıştır.

 

Wild At Heart filmi:

Filmde iki sevgilinin yaşadığı olaylar konu edilmektedir. Luna ve Salior’un ilişkilerinde genç ızın annesinin ilişkiye karşı çıkması sonucunda gencin ardına yaşlı bir adam takması ve bu gencin yanlışlıkla adamı öldürmesi sonucunda hapse girmesi ve bunun da ardından yıllar sonra hapisten çıkınca yine iki sevgilinin bir araya gelmesini konu ediniyor. Ama zorluklar henüz bitmemiştir şimdi de peşlerinde bir dedektif vardır.

Fahrenheit 9/11 filmi:

2004 yılında ödül almış olan bu film Amerika’nın güvenlik sistemini konu edinmektedir. 11 Eylül saldırısından George Bush’un Irak’a yaptığı saldırıya kadar ele alınan bir konudur.

The Wind That Shakes The Barley filmi:

Filmde 1920’li yıllarda İrlanda ve İngiltere arasında olan savaşta İngilizlerin İrlandalılara yaptıkları akıl almaz eziyeti gören genç askerin İrlanda ordusuna katılmasını ve savaşta yer almasını anlatıyor. Film 2006 yılında ödül aldı.

Blue İs The Warmest Color filmi:

Filmde 15 yaşında olan Adele isimli genç bir kızın erkeklere ilgi duyması gerektiğini düşünürken meydanda gördüğü mavi saçlı Emma isimli kıza ilgi duymasını anlatıyor. Film 2013 senesinde ödül aldı.

Otac Na Sluzbenom Putu filmi:

Filmde 1950’li yıllarda evli ve 6 yaşında bir çocuğu olan adamın Yugoslavya’da bağlı olduğu siyasi parti görevi esnasında yaptığı bir konuşma yüzünden aynı partide bulunan kayınbabası tarafından sürgün edilmesi ve sonucunda oğlu ile yaşadıkları konu ediniyor.

Amour filmi:

Film Georges ve Anne isimli iki yaşlı müzisyenin evliliklerini anlatıyor. Kadının felç geçirerek yatağa bağlı kalması ardından eve gelen iki hemşire aşklarının imtihandan geçmesine neden olmaktadır.

Dancer İn The Dark filmi:

Film, görme yetisini kaybeden evladı için para biriktirmeye çalışan ve ameliyat için biriktirdiği parayı ve planlarını alt üst eden konuların etrafında dönmektedir.

Kagemuşa filmi:

Filmde 1572 senesinde Japonya’da geçen iç savaş esnasında en büyük derebeylerden birini öldüren ve onun yerine geçen hırsızın ülkeye huzur getirmesini konu edilmektedir.

Underground filmi:

Filmde Balkanların karışık olduğu ve savaş sebebiyle alevlendiği dönemlerde bir silah tüccarı olan Marko’nun hikayesi anlatılmaktadır. Marko savaşın bittiğinin ilan edilmesini gizleyerek silah üretimine devam eder.

Kış Uykusu filmi:

Nuri Bilge Ceylan’ın imzasını taşıyan film emekliliği ardından sakin ve sıkıcı bir hayat süren ve bir otelin yönetiminde olan Aydın beyin karısından boşanması sonucu ablası ile yaşamaya başlamasını ve bu sürece alışmasını anlatmaktadır. 2014 senesinde ödül almıştır.

Yol filmi:

Filmde İmralı cezaevinden bayram iznine çıkan beş arkadaşın yolda başlarına gelen olaylar ele alınmaktadır. Başrollerini Yılmaz Güney ve Tarık Akan’ın oynadığı film 1982 senesinde ödül almıştır.

Taxi Driver filmi:

Travis isimli genç Vietnam savaşından yeni dönmüştür ve geceleri taksi şoförlüğü yapmaya başlamıştır. Filmde de gencin başından geçenler anlatılmaktadır. Filmin başrolünde Robert De Niro yer almaktadır.

The Pianist filmi:

Filmde ikinci dünya savaşı yıllarında yaşayan Polonya’lı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın hayatı konu edilmektedir.

Parazit filmi:

Altın Palmiye alan bu filmde de soylu ve zengin Park ailesinin sokak kültüründen gelen Kim ailesi arasındaki gerilim dolu konuları işlemektedir. Bu film dört dalda Oscar almıştır.  Güney Kore yapımı olan bu film gerilim dolu sahnelerle dikkatleri üzerine çekmektedir.

Pulp Fiction filmi:

Film Altın Palmiye dışında yedi dalda Oscar almıştır. Filmin konusu birbirine aşık olan hırsızların gangsterlere, patronlara ve bakıcılara karşı verdikleri komik ve aksiyon dolu mücadelelerdir. Film sinema dünyasının en çok izlenen ve hala popülerliğini koruyan kült bir filmdir.  



Son Güncelleme: 18.02.2021 15:17
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