Altın Küre yavaş yavaş eriyor! Tom Cruise başta olmak üzere ünlü yıldızlar aldıkları ödülleri iade ediyor

Altın Küre Ödülleri’nin dağıtımını yapan Hollywood Yabancı Basın Birliği, (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) özellikle jüride hiç siyahi üyenin bulunmamasından dolayı çeşitlilik eksikliği ile suçlanıyor. Bunun yanı sıra 87 üyeden bazılarına çeşitli finansal faydalar sağlamak ile suçlanıyor.

Altın Küre’lerini geri verecek olan Tom Cruise, ‘Bon on the Fourth of Temmuz’, ‘Jerry Maguire’ ve ‘Magnolia’ filmleri ile ödülün sahibi olmuştu.

Deneyimli oyuncunun öncesinde Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson da HPFA’ya ağır eleştirilerde bulunmuştu.

NBC ise önümüzdeki yıl düzenlenecek olan törene ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Değişiklik zaman ve çaba gerektirir. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacak. Organizasyonun planını uyguladığını varsayarsak, ödül törenini 2023’te yayınlamayı umuyoruz.”