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Altan Gördüm kimdir, nerede doğmuştur? Altan Gördüm evli mi? Altan Gördüm kaç yaşında?

Altan Gördüm kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Altan Gördüm’ün hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:52
Altan Gördüm kimdir, nerede doğmuştur? Altan Gördüm evli mi? Altan Gördüm kaç yaşında?
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Altan Gördüm kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Altan Gördüm’ün hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Altan Gördüm kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Altan Gördüm’ün yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Altan Gördüm aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Altan Gördüm, 1 Aralık 1958 yılında doğmuştur.

1980 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu kurslarına katılmış ve sonrasında AST’de yönetmen, oyuncu ve eğitmen olarak bir süre görev almıştır.

En son Hacı Bayram Veli’nin hocası Şeyh Hamid-i Veli’nin yaşamı, Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmlerinde yer alan deneyimli oyuncu Altan Gördüm, aslen Adanalıdır, anne tarafındansa İzmirlidir.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52
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