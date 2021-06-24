İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?

Ülkemizin yakışıklı oyuncularından biri olan Alper Aslanoğlu'nun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yerini almaktadır. Alper Aslanoğlu hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

24 Haziran 2021 Perşembe 00:12
Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?
Takip Et:

Alper Aslanoğlu kimdir?

2009 yılında adını Türkiye'ye duyuran Alper Aslanoğlu katıldığı Best Model of Turkey yarışması ile Türkiye’nin en yakışıklı erkeği olarak seçilmiştir. 2010 yılında Mr. Turkey 1. si oldu. Dünyanın en büyük yarışmasının gerçekleştiği Güney Kore’de ülkemizi temsil etmek için Mr. World yarışmasına katıldı. Best Model kampında  En İyi Dostluk ödülünü almaya layık görüldü. Katıldığı yarışmalarla dikkat çeken Aslanoğlu modelliğin yanında Altan Gördüm ve Vahide Gördüm Oyunculuk Atölyesi – Kamera Önü Oyunculuk Eğtimi, 35’5 Akademi’de ise Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi akademilerinde eğitim alarak oyunculuk hayatına atıldı.

Türkiye’nin başarılı şirketlerii arasında yer alan ve aile şirketi olan Aslanoğlu Tekstil’in yönetim kurulunda yer alırken, aynı zamanda Alisse Nuera Gelinlik Şirketi’nin Yönetim kurulu üyesi olarak iş adamı statüsünde yaşamını sürdürmektedir. Ayrıca yakışıklı model ve iş adamı, Fatih Girişimci İşadamları Deneği Yönetim kurulu üyeliğindedir. 

Alper Aslanoğlu lisans eğitimini ise İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden tamamlamıştır. Ayrıca on parmağında on marifet olan Aslanoğlu, klasik piyano çalmakta, profesyonel kickboks yapmakta, yakın dövüş sporlarında Türkiye ve Uluslararası arenalarda derecelere sahip ve iyi bir motosiklet kullanıcısıdır.

Yakışıklı model babasının tiyatrocu olması sebebiyle çocukluk yıllarını sahnede geçirmiştir.  Eğitim hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda yer almıştır.  

Alper Aslanoğlu yer aldığı diziler;

Alper Aslanoğlu'nun ilk oyunculuk deneyimi ise Seksenler dizisinde gerçekleştirmiştir. Ardından yakışıklı oyuncu, Olacak O Kadar, Tiyatro, Komikse Komik, Meyhanede ve 2017 yılında Baş Belası gibi projelerde rol almıştır.

Maalesef ünlü ismin doğum tarihi, aslen nereli olduğu, boyu, kilosu ve sevgilisi gibi mühim bilgilerine ulaşılamamış, araştırılmaktadır.


Son Güncelleme: 24.06.2021 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alper Aslanoğlu KimdirAlper Aslanoğlu Kaç YaşındadırAlper Aslanoğlu NerelidirAlper Aslanoğlu Hangi Projelerde Yer Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?
Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında?
Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında?
Pınar Öğün kimdir? Kaç yaşındadır? Pınar Öğün hangi projelerde yer almıştır?
Pınar Öğün kimdir? Kaç yaşındadır? Pınar Öğün hangi projelerde yer almıştır?
Avika Gor kim, kaç yaşında? Avika Gor hayatı!
Avika Gor kim, kaç yaşında? Avika Gor hayatı!

Popüler Haberler

Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?
Kanal D Yüzleşme programı başvuru formu
Altın ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 24 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
24 Haziran 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Haziran 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 24 Haziran 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Haziran 2021 Perşembe
24 Haziran 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, nereli, kaç yaşında?
A101'de satılan Huawei Y5 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Son Yaz Arda karakterini kim canlandırıyor? Sarp İkiler kimdir?
Galatasaray yeni sezon forması açıklandı mı, paylaşılan görseller doğru mu? GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak?
2020 yılının dikkat çeken filmleri hangileridir?
24 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 23 Haziran 2021 Çarşamba
Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
24 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7 yayın akışı
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.