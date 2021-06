Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?

Alper Aslanoğlu kimdir?

2009 yılında adını Türkiye'ye duyuran Alper Aslanoğlu katıldığı Best Model of Turkey yarışması ile Türkiye’nin en yakışıklı erkeği olarak seçilmiştir. 2010 yılında Mr. Turkey 1. si oldu. Dünyanın en büyük yarışmasının gerçekleştiği Güney Kore’de ülkemizi temsil etmek için Mr. World yarışmasına katıldı. Best Model kampında En İyi Dostluk ödülünü almaya layık görüldü. Katıldığı yarışmalarla dikkat çeken Aslanoğlu modelliğin yanında Altan Gördüm ve Vahide Gördüm Oyunculuk Atölyesi – Kamera Önü Oyunculuk Eğtimi, 35’5 Akademi’de ise Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi akademilerinde eğitim alarak oyunculuk hayatına atıldı.

Türkiye’nin başarılı şirketlerii arasında yer alan ve aile şirketi olan Aslanoğlu Tekstil’in yönetim kurulunda yer alırken, aynı zamanda Alisse Nuera Gelinlik Şirketi’nin Yönetim kurulu üyesi olarak iş adamı statüsünde yaşamını sürdürmektedir. Ayrıca yakışıklı model ve iş adamı, Fatih Girişimci İşadamları Deneği Yönetim kurulu üyeliğindedir.

Alper Aslanoğlu lisans eğitimini ise İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden tamamlamıştır. Ayrıca on parmağında on marifet olan Aslanoğlu, klasik piyano çalmakta, profesyonel kickboks yapmakta, yakın dövüş sporlarında Türkiye ve Uluslararası arenalarda derecelere sahip ve iyi bir motosiklet kullanıcısıdır.

Yakışıklı model babasının tiyatrocu olması sebebiyle çocukluk yıllarını sahnede geçirmiştir. Eğitim hayatı boyunca birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

Alper Aslanoğlu yer aldığı diziler;

Alper Aslanoğlu'nun ilk oyunculuk deneyimi ise Seksenler dizisinde gerçekleştirmiştir. Ardından yakışıklı oyuncu, Olacak O Kadar, Tiyatro, Komikse Komik, Meyhanede ve 2017 yılında Baş Belası gibi projelerde rol almıştır.

Maalesef ünlü ismin doğum tarihi, aslen nereli olduğu, boyu, kilosu ve sevgilisi gibi mühim bilgilerine ulaşılamamış, araştırılmaktadır.