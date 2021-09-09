Alparslan dizisi ne zaman başlıyor? Alparslan dizisine katılan oyuncu herkesi şaşırttı

TRT 1’in iddialı dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezondaki ismi Alparslan olacak. Dizi çekimlerinin geçtiğimiz günlerde başlamasıyla birlikte yeni sezonun geri sayımına geçilmişti. Alparslan dizisinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi önemli isimler yer alacak. Bu isimlerin dışında da diziye yeni oyuncuların transfer edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Alparslan Dizisi Oyuncu Transferine Devam Ediyor

Alparslan Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

TRT 1’de yayınlanacak olan Alparslan dizisine yeni katılacak olan isimlerin geçmiş zamanlarda yayınlanan dizilerin önemli oyuncularından olması da izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Dizide Bizans tarafında yer alacak olan Kekavmenos’u Toprak Sergen canlandıracak. Güzel oyuncu Rabia Soytürk de Alparslan’da yer alacak son isim olarak açıklandı. Soytürk dizide Karaca isimli bir karaktere hayat verecek.

Bilindiği üzere Alparslan dizisinin çekimleri devam ediyor. Bu nedenle dizinin başlamasının çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.