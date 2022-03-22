GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

Alparslan Büyük Selçuklu Gürcü Prens Rati kim? Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncu!

TRT ekranlarının rekortmen dizilerinden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncu katıldı. Gürcü Prens Rati karakterini oynayacak o isim..

22 Mart 2022 Salı 10:10
Alparslan Büyük Selçuklu Gürcü Prens Rati kim? Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncu!
Takip Et:

TRT ekranlarının sevilen ve rekortmen dizilerinden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Dizi her hafta Pazartesi akşamları büyük keyif içerisinde izlenirken, oyuncu kadrosu ise güçlendirilmeye devam ediyor. Akli Film imzalı yapımıyla Alparslan Büyük Selçuklu dizisi kısa süre içerisinde elde ettiği başarıyı sürdürüyor. Diziye katılan yakışıklı oyuncunun karakteri ve gerçek kişiliği merak edilirken izleyicilerin sorularına ise yanıtı gursesgazetesi.com adresi veriyor. İşte detaylar..

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'YA YENİ İSİM

Dizinin yeni sezonu devam ederken Emre Kızılırmak Alparslan Büyük Selçuklu fenomen dizisine Gürcü Prens Rati karakteri ile dahil oldu.

Babasının intikamını almaya gelecek olan Gürcü Prens, hem Selçuklu hem de Doğu Roma'ya karşı neler yapacakları izleyiciler için de merak konusu..

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU GÜRCÜ PRENS RATİ KİM?

İzleyiciler dizide bahsedilen Gürcü Prens Rati'yi görmelerinin ardından kimin oynadığını araştırmaktadırlar. Emre Kızılırmak, Gürcü Prens Rati rolünün sahibi oldu.

Aslen Sivas, Gemerek nüfusuna kayıtlıdır. Kendisinden 3 yaş büyük havacı abisi vardır. Babası beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda basketbol antrenörüdür. 6 yaşında basketbola başlayan Emre Kızılırmak, İzmir'de DSİ, İzmirspor ve Balçova Belediyesi gibi kulüplerde 20 yaşına kadar basketbol oynamıştır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Dizinin yeni sezonu büyük ilgi çekerken katılan son oyuncular ile birlikte liste epey bir genişledi. Türkiye'nin en önemli sanatçılarının yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ki oyuncular..

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan

Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alparslan Büyük SelçukluGürcü Prens RatiGürcü Prens Kati KimAlparslan Büyük Selçuklu Gürcü Prens Kati KimEmre KızılırmakEmre Kızılırmak Alparslan Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mina Nur Kaymas kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Mina Nur Kaymas kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?
Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
Hülya Gülşen Irmak kimdir?
Hülya Gülşen Irmak kimdir?
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?

Popüler Haberler

Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Esnaf için hangi destekler devam ediyor? Esnaf kredileri ertelendi mi?
Kuveyt Türk araç kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Kimler faydalanabilir?
Fakirlik (Muhtaçlık) belgesi başvuru şartları nelerdir? Fakirlik belgesi nasıl alınır?
Sadakataşı Derneği Filistin’e 1 Milyon TL yardımda bulundu
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.