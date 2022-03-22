Alparslan Büyük Selçuklu Gürcü Prens Rati kim? Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncu!

TRT ekranlarının sevilen ve rekortmen dizilerinden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Dizi her hafta Pazartesi akşamları büyük keyif içerisinde izlenirken, oyuncu kadrosu ise güçlendirilmeye devam ediyor. Akli Film imzalı yapımıyla Alparslan Büyük Selçuklu dizisi kısa süre içerisinde elde ettiği başarıyı sürdürüyor. Diziye katılan yakışıklı oyuncunun karakteri ve gerçek kişiliği merak edilirken izleyicilerin sorularına ise yanıtı gursesgazetesi.com adresi veriyor. İşte detaylar..

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'YA YENİ İSİM

Dizinin yeni sezonu devam ederken Emre Kızılırmak Alparslan Büyük Selçuklu fenomen dizisine Gürcü Prens Rati karakteri ile dahil oldu.

Babasının intikamını almaya gelecek olan Gürcü Prens, hem Selçuklu hem de Doğu Roma'ya karşı neler yapacakları izleyiciler için de merak konusu..

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU GÜRCÜ PRENS RATİ KİM?

İzleyiciler dizide bahsedilen Gürcü Prens Rati'yi görmelerinin ardından kimin oynadığını araştırmaktadırlar. Emre Kızılırmak, Gürcü Prens Rati rolünün sahibi oldu.

Aslen Sivas, Gemerek nüfusuna kayıtlıdır. Kendisinden 3 yaş büyük havacı abisi vardır. Babası beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda basketbol antrenörüdür. 6 yaşında basketbola başlayan Emre Kızılırmak, İzmir'de DSİ, İzmirspor ve Balçova Belediyesi gibi kulüplerde 20 yaşına kadar basketbol oynamıştır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Dizinin yeni sezonu büyük ilgi çekerken katılan son oyuncular ile birlikte liste epey bir genişledi. Türkiye'nin en önemli sanatçılarının yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ki oyuncular..

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Toprak Sergen, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal ve Esra Kızıldoğan