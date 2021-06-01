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Almila Bağrıaçık kimdir? Almila Bağrıaçık görev aldığı yapımlar ve hayatı

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden birisi olan Almila Bağrıaçık merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Almila Bağrıaçık kimdir? sorusunu araştırıyor.

01 Haziran 2021 Salı 02:10
Almila Bağrıaçık kimdir? Almila Bağrıaçık görev aldığı yapımlar ve hayatı
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Genç oyuncu Almila Bağrıaçık son zamanlarda dikkatleri üzerine topladı. Gerek görev aldığı dizi ve filmler ile gerekse hayatı ile merak edilen Almila Bağrıaçık pek çok kişi tarafından araştırılan oyunculardan birisi oldu. 

Almila Bağrıaçık kimdir?

 

Temmuz 1990’da Ankara’da dünyaya gelen Almila Bağrıaçık daha 5 yaşındayken ailesi ile Almanya’nın başkenti Berlin’e taşınmıştır. Ailesi ile sürekli film galaları, gösterimler ve diğer etkinliklere katılan Bağrıaçık 16 yaşında Workshop’a katılarak eğitimler almıştır. 17 yaşındayken Mor ve Ötesi konserinde keşfedilen Bağrıaçık deneme çekimleri sonrasında Ayrılık adlı filmde görev almıştır. 

Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce bilen başarılı oyuncu Arapça dersleri almaktadır. 

Almila

 Bağrıaçık oyunculuğu

 

2008 yılında bir fotoğrafçının konserde fotoğraflarını çekmesi ile ünlenen Bağrıaçık daha sonrasında oyunculuk eğitimleri almıştır. Türkiye’de ilk defa Namus Cinayetleri filmi, Hayat Şarkısı dizisinde görev almıştır. 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 02:10
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