Allan Hakko ile birlikte olan Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz kaç yaşında?

İlk olarak ‘Var Mısın Yok Musun’ programına katılan Merve Oflaz ardından Survivor’a katılmıştı ve bu yarışmada birinci olmuştu. Bu yarışmaların ardından oyunculuk eğitimi alan Oflaz, çeşitli yapımlarda yer aldı. Son olarak Allan Hakko ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oflaz’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Merve Oflaz’ın hayatı...
Merve Oflaz’ın hayatı
Survivor’ın ardından oyunculuk eğitimi alan Oflaz, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilk yapımında yer almıştır. Ardından Kalbim 4 Mevsim adlı dizide de oynayan Oflaz, 2015 senesinde ‘Survivor All Star’ yarışmasına da katılmıştır. Günümüzde ise Arka Sokaklar adlı dizide Bahar karakterini canlandırmaktadır.
Son Güncelleme: 09.02.2021 17:08