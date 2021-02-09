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Allan Hakko ile birlikte olan Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz kaç yaşında?

Survivor yarışmasında birinci olduktan sonra ünlenen ve oyunculuğa başlayan Merve Oflaz, Allan Hakko ile birlikte olduğunu duyurdu. Bu birlikteliği duyurmasının ardından gündeme gelen Merve Oflaz, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Merve Oflaz ile ilgili detaylar...

09 Şubat 2021 Salı 17:08
Allan Hakko ile birlikte olan Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz kaç yaşında?
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İlk olarak ‘Var Mısın Yok Musun’ programına katılan Merve Oflaz ardından Survivor’a katılmıştı ve bu yarışmada birinci olmuştu. Bu yarışmaların ardından oyunculuk eğitimi alan Oflaz, çeşitli yapımlarda yer aldı. Son olarak Allan Hakko ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oflaz’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Merve Oflaz’ın hayatı...

Merve Oflaz’ın hayatı

23 Mayısıs 1988 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açan Merve Oflaz, eğitimini de İstanbul’da almıştır. Liseye kadar Çengelköy’de yaşayan Oflaz, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi’nde almıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olan Oflaz, tenis ve yüzme antrenörlüğü yapmıştır. 2008 senesinde Acun Ilıcalı’nın sunduğu ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışmasına katılan Merve Oflaz, bu yarışmadan 80 bin TL ödül kazanmıştır. 2010 senesinde ise yine Acun Ilıcalı’nın sunduğu ‘Survivor’ programına yarışmacı olarak katılan Merve Oflaz, yarışmayı birinci olarak tamamlamıştır.

Survivor’ın ardından oyunculuk eğitimi alan Oflaz, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilk yapımında yer almıştır. Ardından Kalbim 4 Mevsim adlı dizide de oynayan Oflaz, 2015 senesinde ‘Survivor All Star’ yarışmasına da katılmıştır. Günümüzde ise Arka Sokaklar adlı dizide Bahar karakterini canlandırmaktadır. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
Merve OflazAllan HakkoSurvivor
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