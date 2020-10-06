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Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı

27 Eylül Pazar günü beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin tedavisine devam ediliyor. Usta oyuncu kusma ve hıçkırık ile yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye yatmıştı.

06 Ekim 2020 Salı 23:17
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
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Usta oyuncu Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde tedavi görüyor. Öte yandan ünlü oyuncunun sağlık durumu merak edilirken, Doç. Dr. Ferda Çağavi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Ferda Çağavi, ünlü oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda beyninin sağ tarafından yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildiğini ve aynı gün ameliyata alındığını söylerken, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığını ardından 2 Ekim Cuma günü yapılan operasyonda kafa kemiği defektini çözdüklerini söyledi.

Ünlü oyuncunun doktoru operasyonun ardından Ali Sürmeli’nin tedavisine serviste devam edileceğini ve şuan için durumunun iyi olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 06.10.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
Ali SürmeliHastaOyuncu
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