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Ali Kırca yıllar sonra ilk defa ortaya çıktı!

Uzun süredir televizyon hayatından uzak kalan ve hastanede tedavi gören haber sunucusu Ali Kırca uzun yıllar sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı. Yıllar sonra ilk kez ortaya çıkan Ali Kırca, birçok kişi tarafından merak edildi. İşte Ali Kırca’nın son hali haberimizde

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14
Ali Kırca yıllar sonra ilk defa ortaya çıktı!
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Haber sunucusu Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir hayat süren sunucu, doktor ziyaretinde çekilen fotoğrafı paylaşması üzerine büyük ilgi gördü. İlerleyen yaşına rağmen fazla değişmeyen Kırca, beğeni topladı. Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan başarılı sunucu, birçok televizyon kanalları ve gazetelerde görev aldı. Türk televizyon hayatına adını yazdıran Ali Kırca, son halini sevenleri ile paylaştı.

Ali Kırca kimdir?

1948 Akşehir doğumlu Ali Kırca, ilerleyen zamanlarda İstanbul’a geldi. Deniz Harp Akademisi’nden mezun olan Kırca, 1969 yılları sırasında deniz teğmeniyken bildiri nedeniyle ordu ile ilişkisi kesildi. 17 yaşlarında medya ile haşır neşir olan Kırca daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde eğitim görmeye başladı.  1974 TRT’de muhabir olarak göreve başlayan sunucu TRT’de çeşitli görevlerde yer aldı. Yurttan-Dünyadan” ve “32. Gün” programlarını hazırlayarak, “Açık Oturum” programını yöneten Kırca, iddialı röportajları tanındı.

Avrupa’da da kendini gösteren Kırca, bir zamanlar TRT Washington temsilcisi oldu. İnter Star’a geçen Kırca 42 yaşları sırasında ‘Kırkıncı Paralel’ programını Washington ve New York’ta hazırladı.


 

Türkiye’ye geri dönen sunucu 1993 yıllarında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu.  Türkiye’nin ilk anchorman’ı olan Kırca, Haber bültenleri sundu. ‘Siyaset Meydanı’ ile hafızalara kazınan ünlü sunucu 1994 yılının popüler isimleri arasında yer aldı.

2001 senesinde ATV’de ekonomik kriz nedeni ile anlaşamayan sunucu Star TV geçti. Star TV ekranlarında kısa bir süre kalan sunucu daha sonra NTV ile anlaştı. NTV ile de daha sonra yollarını ayıran sunucu tekrar ATV’de anchorman olarak kaldığı yerden devam etti.

Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ali Kırca, ATV’den ayrıldı ve daha sonra Show TV transfer oldu. Orada SHOW TV ve SKYTürk 360 TV’de Siyaset Meydanı programını sunmaya devam eden sunucu Anadolu Üniversitesi’nde Tv Haberciliği dersleri verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Kırca, ‘Golden Rose’ ödülü aldı.

Barış Manço hayranı olan Kırca, sanatçının birçok şarkısını seslendirdi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 14:14
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