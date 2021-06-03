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Ali Biçim kimdir? Ali Biçim'in sunduğu programlar nelerdir ?

Youtube üzerinden eğlenceli içerikler paylaşan Ali Biçim , kısa sürede çok fazla takipçiye ulaştı. Sosyal Medya üzerinde dikkatleri çeken Ali Biçim hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

03 Haziran 2021 Perşembe 22:05
Ali Biçim kimdir? Ali Biçim'in sunduğu programlar nelerdir ?
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Ali Biçim Nisan 1987’de doğmuştur. Koç burcu olan Biçim’in boyu 1.71 Cm ve kilosu 76’dır. Eda Biçim isimli bir kız kardeşi vardır. Ali Biçim Show ile Fox Tv’de ekranlara gelmişti. İzmit Kocaeli’li olan Biçim, tekstilci bir ailede yetişmiş daha sonrasında annesi ve babasının ayrılması sonucu İstanbul’a yerleşmiştir. Daima tiyatro ve oyunculuğu istemiş ve bu sektörde bulunmak istediğini düşünmüştür. İstanbul Bahçelievler Anadolu lisesi’nden mezun olan Ali Biçim ,Beykent Üniversitesi’nde oyunculuk okuyarak hayatına devam etmiştir. Ayrıca Sahne ve Gösteri Sanatları’nda da Eğitim almıştır.

Michael Jackson’a ait olan Beat It adlı şarkıdan etkilenip Just Pide adlı kliple dikkatleri çekmiştir. Komedyenliğin yanında sunucu , oyuncu ve yazarlıkta yapmıştır. Melis Tüzüngüç ve Gupse Özay gibi insanlarla ilgili magazin gündeminde bulunmuştur.

Yakın zamanda Youtube gibi sosyal platform ortamında komik ve eğlenceli videolar paylaşmaktadır. Mesut Can Tomay ile birçok video çeken Biçim, Instagramda 1.2 m yakın takipçiye ulaşmıştır. Youtube kanalında ise 1.59 mn takipçiye sahiptir.


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Ali BiçimMesut Can Tomay
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