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Ali Bahadır Bahar kimdir? Hangi eğitimleri almıştır?

Ali Bahadır Bahar oyunculuk kariyerine erken başlamıştır. Tiyatro ve sinema ile ilgilenen oyuncu hakkındaki tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

13 Haziran 2021 Pazar 03:28
Ali Bahadır Bahar kimdir? Hangi eğitimleri almıştır?
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Ali Bahadır Bahar Nisan 1980’de Karşıyaka İzmir’de doğmuştur. Kardeşleri arasında en küçüğüdür ve 2 kardeşi vardır. Çocukluk dönemi doğduğu yerde geçmiştir. 1988 yılında ise sokak tiyatrosu ile iş hayatına atılmıştır. Uzun yıllar boyunca farklı sektör ve özel kurumlarda da çalışmıştır. Çalıştığı yerlerde tiyatro kulüpleri kurmuş ve oyunlar hazırlamıştır.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve Studio Oyuncuları tarafından tertip edilen oyunculuk ,diksiyon ve drama eğitimlerini almıştır. Beylikdüzü Kültür Sanat Merkezi, ÇGSM ve Aralık Deneğinden eğitim ve kurs almıştır.

Eric Morris Metod Oyunculuğu, Can Kılcıoğlu’ndan Uygulamalı Kamera Önü Oyunculuğu ve Maske Oyunculuğu eğitimlerini almıştır. Kadiköy Halk Eğitim Merkezi’nden yaratıcı Drama kursundan mezun olduktan sonra profesyonel olarak hayatına devam etmektedir. Canan Odacıl Menajerlik içinde oyunculuk çalışmalarına devam etmektedir. Fox Tv’de yayınlanan Ferhat ve Şirin dizisinde oynamıştır.


Son Güncelleme: 13.06.2021 03:28
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Anahtar Kelimeler:
Ali Bahadır BaharFerhat Ve Şirin Dizisi
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