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Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!

Ekranların yeni dizisi Son Yaz'da gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başaran Ali Atay sosyal medyada en fazla konuşulan oyuncu oldu. Gerek oyunculuğu gerekse uzun zamandır projelerde yer almaması ile merak edilen Atay hayranlarını oyunculuğu ile büyüledi.

03 Ocak 2021 Pazar 17:05
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
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FOX TV ekranlarının yeni sezonun iddialı yapımlarından Son Yaz dizisi oyuncuları ile merak ediliyor. Ali Atay’ın dizinin başrollerinden olması sonrasında sosyal medyada en fazla konuşulan isim Ali Atay oldu.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrol oyuncuları arasında yer aldığı Son Yaz dizisi konu olarak işine aşık olan bir savcının hayatını anlatıyor. Savcı rolünü canlandıran Ali Atay ise sosyal medyada adı en fazla geçen oyuncu oldu.

Öte yandan uzun zamandır dizi projelerinde yer almayan ve Hazal Kaya ile oğlu ile ilgilenen Atay oyunculu ile izleyicisini büyüledi.

Son Yaz konusu nedir?

İşine aşık olan bir Cumhuriyet Savcısı Selim, işlediği suçlar sonrasında 8 yıl hapsine karar verdiği Selçuk’tan bir teklif alır.

Muhbir olmak isteyen Selçuk’un Savcı Selim’den istediği tek bir şey vardır oda oğlu Akgül Gökalp’ın korunmasıdır.

Suç örgütü liderinin oğlu olarak büyüyen Akgün’ü korumak ve dizginlemek ise hiç kolay olmayacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Selim’in eşi Canan boşanma kararı almıştır. Ailesi ve işi arasında sıkışıp kalan Savcı Selim’in ne yapacağı ise muammadır. Akgül’ü Adalet Sitesine alan Selim sitede yaptıkları sonrasında sitenin tüm düzeni bozulur. Hayatları değişmeye başlayan Akgün, Selim ve  Canan’ın bu değişimi çok farklı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 17:05
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvSon YazAli AtaySosyal Medyaövgü
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