Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri? İşte Bu Benim Masalım dizisi Gönül Haritasını Bilmem sözleri

Exxen TV üzerinden 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki’nin seslendirdiği şarkı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin söz ve müziği kendisine ait olan Gönül Haritasını Bilmem şarkısı Tilki hayranları ve dizi seveler tarafından araştırılıyor.

Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri

İnsanların gönül haritasını bilmem

Diğerleri nasıl ulaşır düşlerine

Benim kalbim karanlıklara

Usulca renkler verir

Ben de kapattığım ışıkları

Kendi rengimi hala uzar giderim.

Kalbimde ki nehirle bir tek onun yanına güvenirim

Akar giderim kalbimde ki nehirle

Bir tek onun yanına güvenirim

Dizide şarkıyı söyleyen Aleyna ve arkadaşı Cemal Can bu şarkı sayesinde büyük bir başarı elde ederek liseler arası müzik yarışmasının galibi olacaktır.