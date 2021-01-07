İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri? İşte Bu Benim Masalım dizisi Gönül Haritasını Bilmem sözleri

Exxen'de 1 Ocak tarihi ile yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Aleyna Tilki ile Cemal Can olan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki'nin seslendirdiği Gönül Haritasını Bilmem şarkısı merak edilmeye başladı. Pek çok kişi, Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri nedir? sorusunu araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:51
Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri? İşte Bu Benim Masalım dizisi Gönül Haritasını Bilmem sözleri
Takip Et:

Exxen TV üzerinden 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki’nin seslendirdiği şarkı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin söz ve müziği kendisine ait olan Gönül Haritasını Bilmem şarkısı Tilki hayranları ve dizi seveler tarafından araştırılıyor.

Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri

İnsanların gönül haritasını bilmem

Diğerleri nasıl ulaşır düşlerine

Benim kalbim karanlıklara

Usulca renkler verir

Ben de kapattığım ışıkları

Kendi rengimi hala uzar giderim.

Kalbimde ki nehirle bir tek onun yanına güvenirim

Akar giderim kalbimde ki nehirle

Bir tek onun yanına güvenirim

Dizide şarkıyı söyleyen Aleyna ve arkadaşı Cemal Can bu şarkı sayesinde büyük bir başarı elde ederek liseler arası müzik yarışmasının galibi olacaktır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alyena TilkiExxenIşte Bu Benim MasalımGönül Haritasını Bilmemşarkı Sözleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Popüler Haberler

İşte Bu Benim Masalım Gülce Cantürk kimdir?
Aleyna Tilki Gönül Haritasını Bilmem şarkı sözleri? İşte Bu Benim Masalım dizisi Gönül Haritasını Bilmem sözleri
İşte Bu Benim Masalım oyuncusu Sude Oduncu kimdir?
Bağkur prim ödemeleri yükseldi mi? 2021 Bağkur prim ödemeleri ne kadar?
Exxen'de Cadde Cadde İstanbul programının sunuculuğu yapan Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır?
Exxen, Katarsis program sunucusu Gökhan Çınar kimdir?
Exxen Stalk Show programında sunuculuk yapan Tik Tok fenomenleri Zeybik ve Selinay Yalçın kimdir?
Exxen'de bulunan Öğrenci Evi dizisinde Latif kimdir?
Şok market 6 Ocak – 13 Ocak 2021 aktüel ürünlerde neler var?
Tozkoparan İskender dizisi Rüya öğretmen kimdir? Sera Tokdemir kimdir?
Özlem Leman Davran kimdir? Serdar Ortaç ile sevgili mi?
Devlet'in durumu olmayan vatandaşlara sağladığı muhtaç aylığı nedir? Başvuru nasıl yapılır?
QNB Finansbank kredi kartında nakit avans nasıl kullanılır? Nakit avans hesaplama ve başvuru detayları
ÖGG 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 2019 sınav tarihleri
Çukur Selim Koçovalı neden ayrılıyor? Öner Erkan diziye veda etti
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?
Sol Yanım dizisine katılan Emre Dinler kimdir? Barbar karakteri kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen yaşı ve oynadığı diziler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.