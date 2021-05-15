Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?

Bu hafta TV8 ekranlarında Survivor 2021 yarışmasında izleyenleri oldukça duygusal anlar bekliyor. Yarışmacılar, bayram nedeni ile oyun sonrası aileleri ile görüşmeye hak kazandı. Bu yüzden iki takım yarışmacılarının aileleri Dominik’e gitti. Survivor 16 Mayıs 2021 Pazar fragmanı yayınlanırken fragmanda ailelerin buluşma alanına ilişkin sahnelerde yer aldı. Bütün yarışmacılar ailelerini görünce gözyaşlarına boğulurken Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve kardeşi ile buluşma anı herkesi ağlattı. Peki Aleyna’nın kardeşi Cansu’ya ne oldu?

Cansu Kalaycıoğlu kimdir?

Cansu Kalaycıoğlu’nun hastalığı ne?

Cansu Kalaycıoğlu hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi olduğu bilinen Cansu Kalaycıoğlu, ablasına gönderdiği bir mesajında, “Ablam benim, sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Sen benim gözlerim, ellerim, ayaklarım ve dünyaya haykırmak istediğim sözcüklerimsin.” ifadelerini kullanmıştı.

Survivor 2021 Mavi takımda yer alan Aleyna, önceki röportajında kardeşi Cansu’nun trafik kazası sonrasında %100 engelli kaldığını anlatmıştı. Cansu çok net göremiyorum konuşamıyor ve vücudunu hareket ettiremiyor. Ancak gözleri ile iletişim kurduğu için ailesi ne Söylemek istediğini çok iyi anlıyor.