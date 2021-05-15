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Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?

Survivor 2021’de bu hafta bayram nedeniyle yarışmacılar, oyunların sonunda ödül olarak aileleri ile görüşecek. TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’da Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve kardeşi ile konuştuğu anlar herkesi derinden etkiledi. Peki Aleyna’nın kardeşi Cansu’ya ne oldu? Cansu Kalaycıoğlu kimdir? İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:48
Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi Cansu kimdir, hastalığı ne? Cansu Kalaycıoğlu kaç yaşında?
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Bu hafta TV8 ekranlarında Survivor 2021 yarışmasında izleyenleri oldukça duygusal anlar bekliyor. Yarışmacılar, bayram nedeni ile oyun sonrası aileleri ile görüşmeye hak kazandı. Bu yüzden iki takım yarışmacılarının aileleri Dominik’e gitti. Survivor 16 Mayıs 2021 Pazar fragmanı yayınlanırken fragmanda ailelerin buluşma alanına ilişkin sahnelerde yer aldı. Bütün yarışmacılar ailelerini görünce  gözyaşlarına boğulurken Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve kardeşi ile buluşma anı herkesi ağlattı. Peki Aleyna’nın kardeşi Cansu’ya ne oldu? 

Cansu Kalaycıoğlu kimdir?

Cansu Kalaycıoğlu hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi olduğu bilinen Cansu Kalaycıoğlu, ablasına gönderdiği bir mesajında, “Ablam benim, sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Sen benim gözlerim, ellerim, ayaklarım ve dünyaya haykırmak istediğim sözcüklerimsin.” ifadelerini kullanmıştı.

Cansu Kalaycıoğlu’nun  hastalığı ne?

Survivor 2021 Mavi takımda yer alan Aleyna, önceki röportajında kardeşi Cansu’nun trafik kazası sonrasında %100 engelli kaldığını anlatmıştı. Cansu çok net göremiyorum konuşamıyor ve vücudunu hareket ettiremiyor. Ancak gözleri ile iletişim kurduğu için ailesi ne Söylemek istediğini çok iyi anlıyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:48
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna KalaycıoğluCansu KalaycıoğluSurvivor 2021
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